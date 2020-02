Zlatan Ibrahimovic a atteint 2＇53 mètres de haut

Zlatan Ibrahimovic a démontré tout au long de sa carrière sa grande capacité acrobatique et élastique malgré sa grande stature, 1,95 mètres. Précisément ses centimètres sont ceux qui l’ont aidé ce dimanche à faire un énorme saut sur Diego Godín pour donner l’aide 0-1 à son coéquipier Ante Rebic.

Après le centre de Castillejo, Ibra il est passé au-dessus de la centrale uruguayenne pour s’étendre au deuxième poteau et l’attaquant croate a terminé la porte presque vide. Ce saut, dans lequel atteint environ 2,53 mètres de haut, était très similaire à celle spectaculaire que Cristiano Ronaldo a réalisée le 18 décembre devant la Sampdoria. Le footballeur portugais s’est élevé à plus de la moitié du défenseur pour marquer et a atteint 2,56 en hauteur.

Les deux joueurs se distinguent par leur grande puissance, mais il est important de noter qu’il existe environ 8 centimètres de différence entre le portugais et le suédois, donc le saut de l’attaquant de Madère était encore plus grand.

A 38 ans, Zlatan Ibrahimovic semble loin de sa retraite. Après avoir traversé la MLS, l’attaquant suédois est revenu en Europe pour montrer le grand niveau qu’il détient encore. La défaite d’hier dans le derby contre l’Inter (4-2) était la première de l’équipe rossonero après le retour d’Ibra.

Milan est actuellement en dixième position avec 32 points, 2 des 34 que possède Hellas Verona, en sixième position et en Ligue Europa. Cependant, la Ligue des champions semble être une uopie malgré les 15 jours qui restent à jouer, puisque la quatrième position est de 10 points.