Zlatan Ibrahimovic et la bagarre avec Marcos Rojo à Manchester United, détails | Autres ligues de football

Zlatan Ibrahimovic était de 2016 à 2018 à Manchester United et n’a pas connu sa meilleure saison, mais il a été l’une des grandes références du club. Rappelons également que José Mourinho était l’entraîneur.

Marcos Rojo, Argentin, a raconté une anecdote à quel moment il était sur le point de frapper le Suédois. Le footballeur argentin a expliqué le combat qu’il a eu avec lui et que tout s’est finalement terminé dans une bonne relation.

“C’était très courageux. J’ai eu le meilleur avec lui, parce que je savais ce que c’était. Jusqu’à un match de l’UEFA League, dont nous étions champions (2016/17), nous jouions à domicile contre Rostov. Il a toujours voulu être jeté.” Alors, le ballon est venu vers moi et au lieu de me le donner, je l’ai passé à Paul (Pogba). Arrêtez quoi! Il a commencé à me crier dessus, levant la main, me disant tout. “Quel est le problème avec toi, Nose? L’ortho va fermer …” Les deux crient au milieu d’Old Trafford. Nous continuons de baiser toute la première fois. Nous allons dans les vestiaires et sur le chemin je dis: “Maintenant celui-ci va saisir, je fais caca avec des bâtons. “Parce qu’il mesure deux mètres, c’est de la karateca”, a-t-il commencé en disant dans “Cielo Sports”.

Enfin, il a raconté le résultat de l’histoire. “Je dois d’abord, parce que ça me tue. Ensuite j’arrive, je vais chez moi et il s’est assis juste devant moi. Et il entre, tellement en colère, il entre et je dis, je saute comme ça:” Toi, ferme la bouche, non tu me cries dessus plus … “. Nous avons commencé à siffler et les Anglais sont restés là, parce que personne ne lui disait quoi que ce soit. J’ai été foutu parce que je dis que celui-ci va me bousiller, mais si je me lève, il ne me dira rien “J’ai commencé à le baiser et il est sorti. Mourinho au milieu. Mourinho vient et nous arrête tous les deux. Le lendemain, je déjeune, nous avions gagné. Et ils m’attrapent comme ça par le cou, ils me pressent avec tout, je ressemble à ça et c’était lui (Zlatan). Il riait de rire. “Vous êtes un fils de pute”, me dit-il. Vous ne pouvez pas me le dire devant tout le monde. Nous avons foiré de rire, nous nous entendions très bien. ”