Zlatan Ibrahimovic montre son visage le plus favorable contre le virus

Suédois Zlatan Ibrahimovic, attaquant de Milan, a rejoint ce mercredi des initiatives caritatives promu par le monde du football italien pour lutter contre le coronavirus, avec une collecte de fonds pour des cliniques dans les régions de Lombardie et du Piémont.

18/03/2020 à 15:49

CET

sport.es

“Lançons le coronavirus! “est le slogan de l’initiative promue par Ibrahimovic à travers la plateforme “Gofundme“que dans quelques heures a déjà levé plus de 110 000 euros pour aider un pays où plus de 2 500 décès et plus de 30 000 personnes infectées ont déjà été enregistrés.

“En ce moment d’extrême urgence que l’Italie connaît, nous avons décidé d’organiser une collecte de fonds qui sera entièrement livrée à «Humanitas» pour aider à renforcer le service de soins intensifs des hôpitaux Rozzano / Milan, Bergame, Castellanza et Turin“, il est lu dans la page officielle de l’initiative d’Ibrahimovic.

L’attaquant suédois vétéran, qui est revenu en Italie en janvier dernier de l’American Los Angeles Galaxy, a rejoint de nombreux footballeurs et clubs dans des dons caritatifs, la Juventus, Milan, l’Inter Milan, Naples ou Rome apportant leur contribution.

En outre, le président de la Juventus, Andrea Agnelli, Il a fait avec sa famille, propriétaire de sociétés telles que Fiat Chrysler Automobiles, Ferrari ou CNH Industrial, un don de 10 millions d’euros, en plus des appareils sanitaires, à la protection civile italienne.