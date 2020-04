Zlatan Ibrahimovic s’entraîne avec le Hammarby suédois

04/09/2020 à 14:26

CEST

EP

Attaquant suédois de l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, reste en forme lors de la suspension de la formation italienne de Serie A avec Hammarby, un club suédois dans lequel il détient une participation importante.

Le journal suédois «Expressen» a publié une vidéo de la formation de Ibrahimovic avec l’équipe de Stockholm et le président du club, Richard von Yxkull, a confirmé à la station nationale «SVT» que le joueur avait demandé à rejoindre les séances préparatoires de l’équipe.

On ne sait pas combien de temps il travaillera Ibrahimovic avec le Hammarby. L’attaquant est revenu en Suède en mars lorsque la série A a été suspendue, et il n’y a pas de date fixe pour son retour. Les restrictions dues à la pandémie de coronavirus sont moins strictes dans le pays nordique et, bien que la ligue soit suspendue, la formation est autorisée.

Ibrahimovic, 38 ans, a déclenché la colère des fans de Malmö, son club d’origine, quand il a pris une participation de 25% dans la propriété Hammarby à la fin de l’année dernière.

Précisément ces jours-ci, il y avait des spéculations sur l’avenir de Ibrahimovic, et selon ‘La Gazzetta dello Sport’, l’attaquant suédois aimerait rester actif pour une saison de plus. Zlatan Leur relation avec l’AC Milan prendra fin à la fin de cette saison, et du club italien, ils évalueraient la possibilité de prolonger leur contrat afin que l’ancien joueur du FC Barcelone ou du PSG, parmi de nombreux autres clubs, soit à Milan la campagne suivante.

Il y a des semaines, Zvonimir Boban quitté Milan. Le Croate occupait une position importante dans la gestion sportive du club et avait été le grand partisan de Ibrahimovic à son retour chez le géant italien, donc Zlatan il aurait perdu son grand partisan dans l’entité rossonera et sa continuité dans l’ensemble des Stefano Pioli Cela pourrait devenir compliqué.