Zola n’a aucun doute: «J’ai affronté une autre catégorie, la plus proche de Maradona» | Serie A

Le joueur le plus fort jamais affronté? Gianfranco Zola n’a aucun doute: “Ronaldo, le phénomène était d’une autre catégorie”. C’est l’avis de l’ancien attaquant napoli sur les micros de Sky.

«Le plus fort contre lequel j’ai joué et qui s’est rapproché le plus de Maradona est Ronaldo le phénomène. C’était un joueur qui était impressionnant quand il était dans la journée. Nous avons joué les uns contre les autres lors d’un match amical en France: nous avons plutôt bien fait, mais il était vraiment d’une autre catégorie. Il avait des compétences techniques et physiques supérieures aux autres. ”