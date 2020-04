Footballeurs 4 étoiles qui ont été rejetés par ces clubs

Plusieurs footballeurs ont triomphé dans des équipes qui étaient leur «deuxième chance», après avoir été rejetés par d’autres clubs, dont certains très importants. Les footballeurs ont continué à travailler et ont démontré toutes leurs capacités.

Nous vous présentons quelques joueurs d’élite qui ont été rejetés par les équipes tout au long de leur carrière.

1. Zinedine Zidane: Blackburn Rovers

C’était l’année 1995 et le champion de Premier League, Blackburn Rovers, cherchait à se renforcer pour défendre son titre, qu’ils ont obtenu grâce à l’impressionnante campagne de la légende Alan Shearer, qui a marqué 34 buts.

L’entraîneur de l’équipe anglaise, Kenny Dalglish, a demandé au conseil de signer un jeune Zinedine Zidane, 23 ans, qui commençait à se démarquer aux Girondis de Bordeaux en Ligue 1. La décision est tombée entre les mains du président du club, Jack Walter, qui a rejeté la demande du directeur technique, car il pensait que le milieu de terrain était assez fort avec Tim Sherwood, qui était le capitaine de l’équipe depuis sa promotion en première division. Zidane lui-même a déclaré qu’il aurait accepté une offre du champion en titre de la Premier League anglaise.

2. Lionel Messi: River Plate

Messi est un produit de la Newell’s Old Boys Academy, où il s’est démarqué avec l’équipe Generation 87. Dès leur jeune âge, ils ont détecté un problème de croissance pour la star argentine, qui nécessitait un traitement coûteux d’environ 1 500 $ par mois. Initialement, les Noirs et les Rouges ont payé la thérapie, mais cela n’a pas duré longtemps.

Le père de Messi, Jorge, a commencé à chercher des alternatives, car il ne pouvait pas se permettre le traitement coûteux. Il a passé un test avec River Plate, où Leo s’est démarqué des autres, malgré sa petite taille, ce qui en a surpris plusieurs. L’idée de Jorge Messi était que les millionnaires paient pour la thérapie et que toute la famille déménage à Buenos Aires, ce à quoi ils ont refusé. C’est pourquoi la star argentine a fini par signer avec Barcelone, qui était prêt à payer pour le traitement dont Messi avait besoin dans son enfance.

3. Pierre-Emerick Aubameyang: Milan AC

Aubameyang est devenu l’un des attaquants les plus recherchés au monde et son nom sonne presque toujours pour de grandes équipes, comme Barcelone ou le Real Madrid. Le Gabonais a commencé sa carrière à Milan, mais on ne lui a jamais fait confiance. Il a été prêté pendant plusieurs saisons à des équipes françaises, comme Dijon, Lille ou l’AS Monaco.

Enfin, en 2011, les Rossoneri l’ont vendu à Saint-Etienne et selon l’agent du joueur, Yvan Le Mee, la raison de sa vente était parce que l’entraîneur de service préférait donner une chance aux attaquants italiens. Il a été vendu pour 1,8 million d’euros et en 2018, Arsenal l’a acheté pour 63 millions d’euros.

4. Samuel Eto’o: Real Madrid

À 16 ans, Eto’o a déménagé dans la capitale espagnole pour jouer à l’Académie du Real Madrid. Étant mineur, il ne pouvait jouer que dans l’équipe «B», qui descendait en troisième division, où les joueurs non européens ne sont pas autorisés. Pour cette raison, il a été prêté à Leganés, où il n’a marqué que 4 buts en 30 matchs.

Par la suite, il a également quitté l’Espanyol en prêt, mais n’a pas réussi à jouer un match. Le conseil d’administration de Madrid a perdu espoir et pour l’année 2000, Majorque l’a acheté pour 4,5 millions d’euros, ce qui était un chiffre record pour ce club. En 2004, il est arrivé à Barcelone et le reste appartient à l’histoire.

