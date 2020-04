Footballeurs mexicains avec le plus de minutes en Europe

Les footballeurs mexicains, avant même l’arrêt du football mondial par le COVID-19, ils ont eu quelques difficultés à s’installer dans leurs institutions du vieux continent. Et c’est que, à l’exception de quelques exceptions indiquées ci-dessous, la grande majorité n’a pas eu les opportunités souhaitées dans le terrain de jeu. C’est pourquoi, maintenant, un compte sera fait de ces joueurs avec plus de minutes en Europe.

Le premier d’entre eux est sans aucun doute Raúl Jiménez. L’attaquant du Wolverhampton registres trois mille 529 minutes distribué en 44 réunions des Premier League, Europa League et FA Cup (soit une moyenne de 80 minutes par match). En outre, il a attiré l’attention des grandes équipes en Europe après avoir ajouté 22 scores et 10 passes décisives dans la saison en cours.

Un autre but de @ Raul_Jimenez9 contre les «Big Six»?

-C’est vrai, notre # 13 est le grand demi-tour avant les @ManUtd_Es pour déclencher la folie à Molineux au @EmiratesFACup # 30GolesEn30Dias pic.twitter.com/bZaNIQupA7

– Wolves Español (@WolvesEspanol) 2 avril 2020

Héctor Herrera est un autre Aztèque qui, jusqu’à avant sa blessure, est resté constant dans la XI initial de l’Atlético de Madrid. À sa première saison dans la Ligue de Santander, le Mexicain accumule 22 matchs et 1 185 minutes jouées (54 minutes par match). De même, inscrivez-vous un but et une passe décisive avec les matelas.

Un autre des Mexicains avec plus minutes en Europe est Jesus Corona. Le chat Tecatito ’est l’un des piliers du Porto lors de l’inscription trois mille 314 minutes en 41 matchs, ce qui donne en moyenne 80 minutes par match. Comme si cela ne suffisait pas, l’équipe de jeunes à rayures ajoute deux scores et 17 passes au but.

Conçu pour aujourd’hui.

J’en profite pour envoyer beaucoup de force à tout le monde, gros câlin /

Feito par feuille.

J’en profite pour envoyer muita Força à tout le monde, gros câlin pic.twitter.com/7SdEMhwskE

– Jesus Tecatito C (@jesustecatitoc) 13 mars 2020

Andrés Guardado C’est un autre exemple que les blessures peuvent sérieusement affecter le nombre de minutes sur le terrain. Cependant, malgré sa blessure, le Milieu de terrain Betis s’accumule 22 confrontations et mille 610 minutes (73 minutes par match). De plus, le «Petit Prince» ajoute trois passes décisives, dont une donnée dans le triomphe de la leur contre Madrid.

Enfin, il y a Hirving Lozano, Mexicaine dont la performance sur le terrain a été frustrée pour sa petite action en elle. Jusqu’à aujourd’hui, le «Chucky» s’accumule Mille 460 minutes en 28 matchs, ce qui donne en moyenne 50 minutes par match. Pour cette raison, l’ailier de 24 ans n’exclurait pas son départ de Napoli face à la prochaine saison.

Journée Taco au Mexique. 🌮😋🇲🇽 # ForzaNapoliSempre 💙 pic.twitter.com/ITCvLaRgpX

– Officier de SSC Napoli (@sscnapoliES) 31 mars 2020

