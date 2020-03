Footballeurs qui ont sauté la quarantaine pour fuir le coronavirus

Les mesures prises par les gouvernements italien, espagnol ou français en matière de lutte contre le coronavirus ont fait que plusieurs athlètes fuient des pays européens avec une exposition accrue au virus. Le dernier à rejoindre la longue liste est Keylor Navas. Le gardien de but du Paris Saint-Germain a choisi de se rendre dans son pays natal, le Costa Rica, pour y séjourner. Il rejoint plusieurs de ses coéquipiers du PSG ou d’autres comme Cristiano Ronaldo ou Luka Jovic, qui ont également préféré mettre en quarantaine à domicile.

La pandémie qui sévit dans le monde fait ressortir le côté le plus humain de la grande majorité de la société et, bien sûr, elle s’est également produite avec les athlètes. Ces jours-ci, nous avons assisté à des tournois caritatifs, à des dons multiples ou à des initiatives des grandes stars du sport. Sergio Ramos, Messi, Isco ou Cristiano Ronaldo lui-même ont fait la une des journaux grâce à ses actions pour tenir tête à COVID-19. Mais la peur de la contagion est énorme, ce qui a conduit nombre d’entre eux à fuir les zones considérées comme les plus menacées.

Cristiano Ronaldo, en fait, il a profité d’être à Madère pour une affaire de famille afin de ne pas retourner à Turin, alors que la présence du coronavirus dans le nord de l’Italie était absolument effrayante. L’attaquant de la Juventus a décidé de rester au Portugal en quarantaine au lieu de s’exposer plus qu’il ne le devrait. Maintenant que son pays commence à être menacé, il n’a pas hésité à fournir, avec Jorge Mendes, du matériel de soins intensifs à trois hôpitaux de Lisbonne et de Porto.

Il n’est pas le seul joueur bianconero à ne pas purger sa peine à Turin. Higuaín, Khedira ou Pjanic Ils ont quitté la ville et se sont dirigés vers leur pays il y a une semaine. Dans ce cas, leur irresponsabilité a mis des centaines de personnes en danger, car un premier positif pour le coronavirus avait déjà été connu à la Juventus, auquel Dybala a été ajouté plus tard. En outre, Higuain Il a traversé la France et l’Espagne dans son vol, car les vols directs de l’Italie vers l’Argentine ont été annulés.

A Paris, de nombreuses stars de l’équipe de la ville n’ont pas hésité à regagner leur lieu d’origine. Neymar ou Thiago Silva ont été les premiers à quitter la capitale française et à se diriger vers le Brésil. Quelque chose qui a suivi ces dernières heures l’objectif du PSG, Keylor Navas, qui est parti pour le Costa Rica après avoir demandé à ses fans de rester à la maison.

Au Real Madrid, le cas de Luka Jovic. L’attaquant est parti pour la Serbie après que l’équipe de Madrid a ordonné la mise en quarantaine d’un positif dans l’équipe de basket-ball. Une fois là-bas, il a été photographié avec son partenaire, sautant la course des taureaux. La Ligue de Santander a également connu le cas de Pione Sisto, qui s’est enfui au Danemark sans la permission de son club et fait face à une sanction disciplinaire sévère.

En Premier League, divers footballeurs aiment Dele Alli, Kyle Walker ou Riyad Mahrez ont été accusés de sauter la quarantaine. Bien que le Premier ministre n’ait pas encore pris de mesures très restrictives au Royaume-Uni, ses clubs ont en effet imposé certaines restrictions aux membres de leur personnel.

La NBA n’est pas épargnée

En NBA, la quarantaine n’est pas strictement respectée. Avec les premiers cas confirmés de coronavirus, les franchises ont testé tous leurs joueurs et Chris Boucher, des Raptors, malgré un test négatif, a été surpris à sauter l’isolement préventif. Les critiques n’ont pas tardé à pleuvoir, le joueur a donc dû s’excuser.