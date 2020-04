Footballeurs rejoindre la maison de papier de la fièvre après la saison

Source: Instagram lacasadepapel

La quatrième saison de The Paper House présenté ce vendredi sur la plateforme Netflix. Pour cette raison, une poignée de footballeurs internationaux ont été laissés “infecter“Par la Bella Ciao de ces personnages en attente conquérir à nouveau une grande partie du monde.

L’un d’eux est Neymar Jr, qui n’a pas laissé le temps de faire connaître son goût pour cette série espagnole. Le Brésilien a partagé une vidéo sur les réseaux avec le masque caractéristique de l’intrigue qui a captivé plus d’un spectateur.

Antoine Griezmann rejoint le parti après avoir posté une photo où vous pouvez voir un des protagonistes de l’intrigue. De même, il vantait son charme pour la série qui est, aujourd’hui, l’un des plus populaires sur Netflix.

Deux autres footballeurs infectés par The Paper House étaient Ivan Rakitic et Marcelo, qui ont été captivés par l’action et le suspense accompagnant la série en question.