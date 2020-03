former trois équipes pour rêver

En ces temps difficiles, le football prend un siège arrière. Mais la société espère revenir à la normalité dès que possible, pour mettre fin à la pandémie de coronavirus et encore une fois profiter d’un sport roi qui se préparait à vivre un été passionnant –Eurocup et Jeux Olympiques– et qu’il est actuellement orphelin de grandes compétitions.

Mais, bien qu’il semble très difficile pour le moment de regarder vers l’avenir, le calendrier indique que l’été prochain sera spectaculaire pour les fans. L’UEFA a reporté l’Euro 2020 à 2021, tandis que le CIO a déjà confirmé que les Jeux de Tokyo sont également retardés d’un an. Les fans pourront profiter de tout ce qui leur manquera dans les mois à venir, mais certaines équipes, comme l’équipe espagnole, font face à un vrai casse-tête. Cependant, vu ce qui a été vu, bienvenue.

L’équipe espagnole de football est qualifié pour le Championnat d’Europe, les Jeux Olympiques et cherche le billet pour les moins de 21 ans européens Elle devrait se tenir en 2021 en Hongrie et en Slovénie, une compétition qui ne pourra pas se dérouler aux dates prévues, car entre le 13 et le 27 juin, date à laquelle elle devait être disputée, l’Euro Cup se tiendra. Cela indique qu’il doit être déplacé sur le calendrier.

Donc, le problème qu’ils peuvent avoir Luis Enrique, sélecteur absolu, comme Luis de la Fuente, sélecteur sous-21, est d’avoir à fairer trois appels pour trois compétitions internationales majeures. Un problème qui s’aggrave lorsqu’il y a des joueurs qui peuvent participer à deux voire trois tournois. Le plus jeune.

De toute évidence surtout, l’Euro Cup pèse. Ensuite, tant que le Championnat d’Europe U21 n’est pas reporté, où l’Espagne défend le titre, à 2022, plus que probablement, il faudra décider quels footballeurs joueront le tournoi, les Jeux ou les deux. Les clubs devront également en dire long sur tout cela.