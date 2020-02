Formule 1: la révolution technologique de Mercedes est-elle légale?

La deuxième journée de formation en Formule 1 a provoqué un flot de commentaires sur les réseaux sociaux. La dernière astuce des ingénieurs Mercedes Pour continuer son règne, ils ont provoqué la surprise des fans et du reste des équipes. Il semble donc qu’il y ait un thème.

Et est-ce que la caméra embarquée de Lewis Hamilton est autorisée à observer comment les Britanniques ont fait un mouvement jamais vu avec la roue du nouveau W11. Il l’a fait de la manière suivante: pendant la ligne droite, Hamilton s’est approché du volant vers son corps et, au moment de s’arrêter, avant de prendre la courbe, il l’a remis dans sa position d’origine.

La roue My-steer-ious de Mercedes 🧐 @ SportmphMark explique l’importance de la dernière innovation des Silver Arrows 👀⬇️ # F1 # F1Testing

Pendant les manœuvres Vous pouvez voir comment ceux-ci modifient la disposition des roues de la voiture. La question que tout le monde a posée, après avoir vu cette nouvelle technologie de Mercedes, est de savoir si elle était légale ou illégale.

James Allison a expliqué

La Formule 1 a partagé dans les réseaux sociaux les explications de James Allison, directeur technique de Mercedes. Allison a expliqué que Ce nouveau système est appelé DAS, et qu’il ne s’inquiète pas de sa légalité et de sa sécurité.

“Entrez une dimension supplémentaire pour l’adresse, et nous espérons qu’elle sera utile au cours de l’année”, a déclaré Allison, en plus de souligner que “comment nous l’utilisons et pourquoi nous le faisons est quelque chose que nous gardons pour nous ».

Pour sa part, l’expert technique de la Formule 1 a souligné que, si le système fonctionne comme prévu, Il est très bénéfique pour les circuits à longues lignes. Nous verrons s’il est finalement confirmé que cette nouvelle révolution technique est parfaitement légale et si elle est copiée par d’autres équipes.