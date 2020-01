15 M £ d’investissement et Renault n’a pas pu l’utiliser

Date publiée: 25 janvier 2020

Le directeur de Renault, Cyril Abiteboul, a admis que l’équipe était «faible» en ce qui concerne le leadership technique et n’a pas vraiment réussi à mobiliser leurs 15 millions de livres sterling d’investissement.

Après avoir terminé P4 au Championnat des constructeurs 2018, 2019 s’est avéré être un pas en arrière car l’équipe cliente de Renault McLaren a pris le dessus sur cette place, tandis que le constructeur français a été contraint de se contenter de P5.

Cela s’est produit malgré le recrutement d’un vainqueur de la course à plusieurs reprises à Daniel Ricciardo, tandis que l’équipe a également reçu «15 millions de livres sterling d’investissement».

Une mise à jour apportée à la course à domicile de Renault en France n’a pas donné l’élan qu’ils espéraient, et à partir de là, l’équipe a continué à apporter des changements à son personnel senior, y compris le recrutement de l’ancien ingénieur McLaren Pat Fry.

Et Abiteboul pense que c’est une entreprise importante parce que dans son esprit, un leadership technique «faible» était l’une des principales raisons pour lesquelles Renault n’a pas réussi à exploiter tous ces investissements et à les transformer en résultats.

“Il semble que nous manquions quelque chose dans la direction technique de l’équipe, dans la capacité à tirer toutes les ressources que nous avons réunies”, a-t-il déclaré à Motorsport.com.

«Nous parlons beaucoup de chiffres et de chiffres comme 750 personnes à Enstone maintenant. C’est énorme et il y a eu beaucoup d’investissements: 15 millions de livres sterling d’investissement.

«Mais vous savez, tout cela doit être entraîné par une force. Et je le sentais, et nous le sentions, nous étions un peu faibles en leadership technique. Cela a donc conduit au recrutement de Pat. »

Pour Abiteboul, ce n’était pas la seule raison pour laquelle Renault n’a pas tout à fait répondu à leurs attentes en 2019.

“Je pense que dans la première partie de cette saison, nous avions une voiture décente”, a-t-il déclaré.

«Mais ce n’était pas très visible, car nous n’avons pas réussi à obtenir les résultats ou à marquer les points que nous pouvions avoir à l’époque, étant donné la compétitivité théorique de notre voiture par rapport à nos concurrents.

«Il y avait différents types de raisons à cela: la fiabilité, le moteur, le fonctionnement sur la piste, un peu d’arrêt aux stands et un peu de stratégie.

“Plus un peu de pilotes, en particulier Daniel [Ricciardo] s’habituer à la voiture. Cela nous a malheureusement coûté quelques points au moment où nous étions en bonne forme.

«Lorsque nous nous attendions à faire passer la voiture au niveau supérieur, cela n’a pas vraiment fonctionné.

«Nous avons donc découvert qu’il y avait une sorte de limite au développement de la voiture compte tenu des choix qui ont été faits en termes de philosophie globale.

«C’était l’histoire de la deuxième partie de la saison. Cela a été plus difficile et dépassé par les équipes qui nous entouraient. Plus McLaren, pour commencer, bénéficiant des progrès que nous avions réalisés sur le moteur et des progrès que nous avons continué à faire au cours de la saison. »

