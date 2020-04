17 façons dont le sport automobile contribue à lutter contre la pandémie · .

Une urgence mondiale a paralysé la course automobile. Les équipes ont été fermées, le personnel a été renvoyé chez lui avec un salaire réduit, et les cadres supérieurs et les chauffeurs ont perdu une partie de leur salaire.

Mais au fur et à mesure que la propagation continue, la communauté du sport automobile s’est intensifiée pour offrir ses services de toutes les manières possibles.

Les équipes de F1 construisent des aides respiratoires, les chauffeurs fournissent du matériel et collectent des dons, et des installations sont utilisées pour aider à traiter les patients et les tests. Voici comment le monde du sport automobile a rejoint la lutte contre la pandémie.

Projet Pitlane

Comme les . l’ont révélé le mois dernier, les équipes de Formule 1 ont rapidement mis leur expertise technologique au service de l’amélioration des taux de survie.

Une coalition d’équipes de F1 basées au Royaume-Uni s’est regroupée pour aider à fabriquer des appareils respiratoires. La pandémie a imposé une demande sans précédent de matériel médical qui fournit une assistance respiratoire.

Sept équipes contribuent déjà à produire 1 000 unités de pression positive continue (CPAP) par jour pour répondre aux exigences actuelles élevées. Lundi, le gouvernement britannique a confirmé que les équipes de F1 avaient contribué à la production de plus de 20 000 appareils. Parmi les autres sociétés impliquées dans l’effort de production, mentionnons l’équipe Prodrive, basée à Bandbury.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Course pour le monde

Race for the World a collecté jusqu’à présent 35000 dollars.Une demi-douzaine de pilotes de Formule 1 et des concurrents d’autres championnats se sont réunis pour organiser une série de six courses sur F1 2019 afin de collecter des fonds pour le Fonds de solidarité Solidarité Covid-19 de l’Organisation mondiale de la Santé. Ils se sont fixé pour objectif de recueillir 100 000 $ et ont déjà dépassé le tiers du chemin.

La première course a vu Alexander Albon battre un peloton comprenant Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell, Antonio Giovinazzi et Nicholas Latifi. Le frère cadet de Leclerc, Arthur, a remporté la deuxième course. Le deuxième événement a lieu ce soir.

Dallara

Le constructeur de châssis italien a rejoint le combat en fournissant des EPI et des ventilateurs non invasifs aux hôpitaux locaux dans le besoin. Ils ont également mis la conception et les instructions à la disposition d’autres fabricants afin qu’ils puissent également participer au combat.

JOTA Sport

L’équipe du Championnat du monde d’endurance du Kent, JOTA Sport, a commencé à imprimer des masques faciaux en 3D pour le National Health Service. L’équipe affirme qu’il ne faut que 45 minutes pour imprimer et 20 secondes pour assembler complètement les périphériques.

Volkswagen Motorsport

Volkswagen transforme également ses imprimantes 3D pour aider à produire des kits médicaux dans ses usines de Hanovre, Wolfsburg et Ingolstadt. Ceux-ci ont été initialement fournis à l’Espagne, l’un des pays les plus durement touchés par la pandémie.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Brembo

Le fabricant italien de freins Brembo a fait don de 1 000 000 € à trois établissements de santé italiens menant des recherches sur la pandémie. “Cet effort partagé pourrait très bientôt produire un moyen efficace de lutter contre le virus, réduisant considérablement le nombre de patients nécessitant un traitement hospitalier”, a-t-il déclaré.

Pirelli

Le fabricant de pneus pour la Formule 1 et de nombreux autres championnats est basé en Italie, l’un des pays les plus durement touchés par la pandémie. Pirelli n’a annulé la production de son calendrier annuel que pour la deuxième fois de son histoire et a utilisé l’argent économisé et collecté par son personnel pour faire un don de plus de 1000000 € pour aider à financer les efforts de lutte contre le virus.

Sergio Perez

La fondation Perez fournit des colis alimentaires Le pilote Racing Point dirige une fondation qui s’est fixé pour objectif de fournir un million de colis. Perez lui-même a payé le premier millier.

Frédéric Habsburg

Le pilote autrichien du DTM, Frédéric Habsburg, a été appelé en service militaire et contribue aux efforts de stockage des vivres dans son pays d’origine.

Alexander Sims

Le pilote BMW Formula E travaille aux côtés de certains membres de son équipe pour collecter les équipements de protection du NHS pendant cette pénurie mondiale. Sims a contacté d’autres personnalités britanniques du sport automobile dans le but de compiler autant de fournitures que possible.

Lando Norris

McLaren a été frappé par le virus lors du week-end de course avorté de F1 à Melbourne. L’un des membres de son équipe a attrapé le virus et a dû être isolé avec plus d’une douzaine d’autres. Tous se sont par la suite rétablis.

Le pilote de l’équipe, Lando Norris, a été très actif sur le service de streaming Twitch pendant son isolement, en streaming F1 2019, iRacing et Rocket League, tout en collectant des fonds pour le Fonds de solidarité Covid-19.

Norris a promis de se raser la tête si ses partisans collectaient plus de 10 000 $. Ils ont joyeusement obligé, envoyant 12 000 $ à sa façon, et il a dûment brandi les tondeuses sur un autre flux en direct:

Le week-end dernier, @LandoNorris a promis de se raser la tête s’il recevait 10 000 $ en dons pour lutter contre le #Coronavirus.

C’est un homme de parole… et ses 40 000 téléspectateurs @Twitch sont devenus fous. # F1 pic.twitter.com/dsLqZsVXB5

– . (@racefansdotnet) 2 avril 2020

Ron Dennis

L’ancien patron de l’équipe McLaren s’est engagé à donner 1 000 000 de repas au cours des trois prochains mois aux travailleurs du NHS par le biais de son organisme de bienfaisance DreamChasing.

Fernando Alonso

L’ancien pilote de F1 Fernando Alonso a annoncé son intention de faire don de 4 000 ensembles d’équipements de protection individuelle et 300 000 masques grâce à son partenariat avec l’UNICEF.

Formule E

La Formule E travaille également avec l’UNICEF pour aider à protéger les enfants contre les conséquences de la pandémie. «Grâce à leur don si nécessaire, nous sommes en mesure de soutenir les enfants et les familles à travers le monde par des activités telles que la fourniture d’équipements médicaux et de kits d’hygiène, le développement de ressources d’apprentissage, la mise en œuvre de campagnes de prévention et la lutte contre la désinformation», a déclaré le Directeur général adjoint de l’UNICEF Royaume-Uni pour les partenariats et philanthropie Sarah Ward.

Pas de publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et vous inscrire

NASCAR

En Amérique, le centre de recherche et développement de NASCAR a été temporairement réaffecté à l’assistance médicale et à la fabrication d’écrans faciaux. L’équipe Roush Fenway a également créé une «boîte de transport» qui vise à protéger le personnel médical de ses patients dans ses chambres d’hôpital.

Pendant ce temps, le Charlotte Motor Speedway en Caroline du Nord est utilisé comme site pour les tests Covid-19.

Siège du RACC

Le Reial Automobil Club de Catalunya a ouvert son siège social à Barcelone au personnel médical alors que les hôpitaux peinent à trouver des chambres pour le très grand nombre de patients. L’installation de 16 000 mètres carrés dispose d’un héliport et se trouve à proximité des autres hôpitaux.

Rallye d’Estonie

Les volontaires du rallye ont aidé à transporter des échantillons de victimes potentielles vers un laboratoire pour les tests.

«Le gouvernement estonien nous a aidés à organiser de grands événements internationaux et c’est maintenant à notre tour d’aider», a déclaré l’organisateur de l’événement, Tarmo Hobe. «Comme nous avons une organisation qui travaille ensemble depuis de nombreuses années et des gens prêts à aider, nous avons proposé que notre équipe puisse être utile dans la lutte.»

À vous

Connaissez-vous d’autres façons dont les personnes impliquées dans le sport automobile ont aidé à lutter contre la pandémie? Veuillez les partager dans les commentaires.

Autre sport automobileParcourir tous les autres articles de sport automobile

Partagez cet article . avec votre réseau: