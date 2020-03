20 questions sur la saison de Formule 1 2020 · RaceFans

Avec le début de la saison 2020 F1 dans une semaine à peine, il est temps pour les pronostics traditionnels de pré-saison de RaceFans.

Quelles surprises réserve la nouvelle saison? Y aura-t-il de nouveaux changements dans la révolution planifiée de la F1 en 2021? Et est-ce que quelqu’un d’autre peut remporter l’incroyable série de succès de Mercedes en championnat?

Répondez à ces 20 questions sur l’année à venir dans les commentaires et voyez ce que le reste de la communauté RaceFans fait de la saison à venir.

20 questions sur la saison F1 2020

1. Il y a un record de 22 courses sur le calendrier F1 2020, mais combien de manches marquant des points auront lieu cette année?

2. Lewis Hamilton a remporté 84 courses dans sa carrière en F1 jusqu’à présent. Va-t-il battre le record absolu de Michael Schumacher avec 91 victoires cette année?

3. Kimi Raikkonen quittera-t-il la F1 à la fin de l’année?

4. Quel pilote surclassera le plus son coéquipier?

5. Combien de courses gagnera Red Bull?

6. Hormis Mercedes, Ferrari et Red Bull, quelles équipes obtiendront le podium cette année?

7. Quel pilote remportera le trophée de la pole position?

8. Qui sera le premier pilote à être remplacé ou substitué à une course?

9. Et qui prendra leur place?

10. Quel pilote recevra le plus de points de pénalité?

11. Qui remportera le Grand Prix de Monaco?

12. De nouvelles équipes seront-elles confirmées sur la grille pour la saison 2021 F1?

13. Les 10 directeurs d’équipe seront-ils toujours en place à la fin de la saison – et sinon, qui changera?

14. Dans quelle mesure les voitures de cette année seront-elles plus rapides que celles de l’année dernière?

15. Quelle sera la plus grande histoire politique de 2020?

16. Quel pilote abandonnera le plus de courses en raison d’accidents?

17. À quelle course le championnat des pilotes sera-t-il décidé?

18. Quelle équipe terminera quatrième du championnat des constructeurs?

19. Qui remportera le championnat des constructeurs?

Qui remportera le championnat des constructeurs de F1 2020?

Mercedes (95%) Ferrari (2%) Red Bull (2%) McLaren (0%) Renault (0%) AlphaTauri (0%) Racing Point (0%) Alfa Romeo (0%) Haas (0%) Williams ( 1%)

Nombre total d’électeurs: 168

20. Qui remportera le championnat des pilotes

Qui remportera le championnat des pilotes de F1 2020?

Lewis Hamilton (78%) Valtteri Bottas (6%) Sebastian Vettel (1%) Charles Leclerc (2%) Max Verstappen (12%) Alexander Albon (0%) Carlos Sainz Jnr (0%) Lando Norris (0%) Daniel Ricciardo (0%) Esteban Ocon (0%) Daniil Kvyat (0%) Pierre Gasly (0%) Sergio Perez (0%) Lance Stroll (0%) Kimi Raikkonen (0%) Antonio Giovinazzi (0%) Romain Grosjean ( 0%) Kevin Magnussen (0%) George Russell (1%) Nicholas Latifi (0%) Aucune opinion (0%)

Nombre total d’électeurs: 167

Lewis Hamilton battra-t-il le record de victoires de Michael Schumacher?

Hamilton pourrait battre le record de victoires de Schumacher cette année. Voici un aperçu de l’histoire du record et de tous les pilotes qui l’ont détenu, de Juan Manuel Fangio à Jackie Stewart, Alain Prost et plus encore.

