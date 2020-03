2006: L’année où Lewis Hamilton est devenu un «énorme problème»

Date publiée: 19 mars 2020

L’ancien pilote de F1 Pedro de la Rosa savait que Lewis Hamilton était un «problème énorme» pour chaque pilote après sa première apparition dans les tests.

De la Rosa s’était placé en première position pour un siège McLaren en 2007 après avoir remplacé Juan Pablo Montoya pour les huit derniers tours de la saison.

Il est entré dans un essai McLaren en septembre 2006 avec Gary Paffett et le jeune espoir Lewis Hamilton, ce dernier allumant instantanément les feuilles de temps.

Hamilton obtiendrait finalement le disque pour 2007 et il a eu un impact immédiat, remportant sa première course au GP du Canada et ne manquant qu’un point de devenir champion du monde dans sa saison recrue.

Et de la Rosa dit qu’il était clair à partir de ce test en 2006 que Hamilton était un «problème énorme», non seulement pour ses collègues pilotes McLaren, mais pour chaque pilote.

“Nous allons tester en septembre, un jour avec Lewis à Silverstone, et c’est là que mon esprit a changé”, a déclaré De La Rosa au podcast Beyond the Grid de F1.

«Nous allons tester là-bas, c’était sa toute première expérience en Formule 1. Alors j’ai fait une course, je suis revenu, j’ai regardé les temps et j’ai vu que Lewis était le plus rapide, tu sais? Sur la deuxième manche.

“Et j’ai regardé les données et j’ai dit:” Que s’est-il passé? “. [McLaren said:] «Eh bien, nous l’avons mis dans de nouveaux pneus.» Et il a été si rapide avec Copse, Becketts, Maggotts… Je viens de réaliser le potentiel de Lewis Hamilton.

«Nous avons eu un énorme problème. nous [at McLaren] et tous les pilotes de la grille. [Joking] Parce que si Pedro de la Rosa a un problème, tout le monde l’a.

«Tout premier test de Formule 1, sa deuxième manche, et j’ai réalisé que ce gars est très, très rapide. Je veux dire, j’ai vu beaucoup de pilotes dans ma vie, vous savez, j’ai été avec de très bons pilotes, je dirais, et j’en suis très honoré. Mais quand j’ai vu Lewis, j’ai pensé: “Wow, c’est très spécial”. “

Passez à 2020 et Hamilton a six championnats du monde à son actif, mais il reste à voir si cette saison commencera pour lui permettre de se battre pour un septième record.

