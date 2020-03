25 jours après l’annulation du Grand Prix de Chine, le pays «revient-il vraiment à la normale»? · .

Partout dans le monde, les fans de sport automobile s’adaptent aux réalités de la vie en cas de pandémie.

Ici en Grande-Bretagne, hier était notre premier sous verrouillage. Nous ne pouvons quitter nos maisons que pour acheter des fournitures essentielles et nous devons respecter des règles strictes en matière de distanciation sociale. Ceux d’entre vous dans d’autres parties du monde peuvent avoir été confrontés à des circonstances similaires pendant des jours, voire des semaines; d’autres peuvent s’attendre à ce que cela leur arrive bientôt.

La Chine a été le premier pays à ressentir toutes les implications de la situation que nombre d’entre nous partageons aujourd’hui. Son grand prix a été annulé le 12 février et au moment de la rédaction de ce rapport, plus de 81 000 infections et 3 200 décès ont été enregistrés à l’intérieur des frontières du pays.

Mais ces derniers jours, des rapports prometteurs ont affirmé que le taux d’infection en Chine avait considérablement ralenti. De la semaine à hier, les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé indiquent que le nombre total d’infections en Chine n’a augmenté que de 631, soit 0,7% du total. Comparez ces chiffres avec ceux du Royaume-Uni: 4 700 nouvelles infections, 70% du total actuel.

Lundi, dans un autre signe de l’évolution de la situation près de la piste qui devait tenir la quatrième course du calendrier F1 2020, le gouvernement de Shanghai a abaissé le niveau d’urgence de la ville de un à deux.

Il est important d’être clair qu’il ne s’agit pour le moment que de signes encourageants. Ils ne signifient pas que la décision d’annuler la course du mois prochain devrait être remise en cause. Étant donné la situation au moment où la décision a été prise, c’était incontestablement la bonne chose à faire. Ces développements n’indiquent pas non plus qu’une course puisse se dérouler en toute sécurité dans 25 jours sur le circuit international de Shanghai.

Mais les chiffres peuvent offrir un certain encouragement à ceux qui recherchent des signes de la rapidité avec laquelle la vie pourrait redevenir normale une fois la pandémie battue. En tant que premier pays à battre son plein, la Chine peut servir de référence par rapport à laquelle nous pouvons mesurer notre optimisme.

En ce qui concerne la mission de ce site, cela ne signifie rien de plus important que le moment où le sport automobile peut être repris. Bien sûr, il y a des choses beaucoup plus importantes qui dépendent de l’évolution des semaines et des mois à venir que de savoir si une course automobile peut aller de l’avant. Néanmoins, pour les amateurs de sport automobile comme nous, un retour à la normalité signifie aussi un retour à la course.

Mais il y a une mise en garde importante: à quel point les progrès qui ont apparemment été réalisés en Chine sont-ils réels?

L’étendue des améliorations peut ne pas être exactement ce qu’elle semble. Par exemple, le South China Morning Post a récemment mis en doute la façon dont les cas ont été interprétés. À la fin de février, a-t-il noté, “plus de 43 000 personnes en Chine étaient séropositives” mais “ne figuraient pas dans le décompte officiel des cas confirmés, qui s’élevait à environ 80 000 à l’époque” car ils étaient asymptomatiques.

Les analystes chinois ont souligné le manque de transparence entourant la flambée initiale à la fin de l’année dernière, et l’empressement du gouvernement à reprendre l’activité économique, et se sont demandé si les données sur les infections montrent vraiment le genre de progrès que les gens veulent voir dans leur pays.

Les conséquences à la fois des informations disponibles sur la Chine et du besoin pressant du pays d’assouplir les restrictions à la vie quotidienne qui durent plus longtemps qu’ailleurs, rendent la situation compliquée. Mais le point clé est que nous ne pouvons pas nécessairement supposer sur la base de ces signes d’un changement pour le mieux que le sport automobile reprendra en Chine de si tôt.

Autant que nous espérons tous que la vie – et la course automobile – reviennent à la normale le plus rapidement possible, il reste pour l’instant à espérer le meilleur mais à se préparer au pire.

