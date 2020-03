28-29 mars 2020 · .

Alors que la course automobile dans le monde réel est en pause, des dizaines de meilleurs pilotes du monde entier concourront en ligne ce week-end.

IndyCar commencera sa série officielle d’Esports samedi et a attiré de manière impressionnante plus de deux douzaines de ses pilotes réguliers vers la série basée sur iRacing. Le championnat a mis à jour son modèle de voiture pour inclure le nouveau Aeroscreen pour 2020 et a soumis le choix de la piste pour sa première course à un vote de fans.

La série officielle de NASCAR se poursuivra également, remplaçant les courses qui ont été rayées de son calendrier 2020. Bien que ses événements ne soient pas exceptionnellement diffusés sur les plateformes vidéo les plus populaires.

Les pilotes de F1 du présent et du passé se trouvent dans les séries continues de Torque Esports et Veloce Esports. Les deux ont dévoilé de nouvelles compétitions pour ce week-end destinées à attirer un plus large éventail de pilotes.

DateSeriesOrganiserEventGameTrackFormatHeure de début (Royaume-Uni) Heure de début (US Eastern) Watch28 / 03 / 2020IndyCar iRacing ChallengeIndyCarFan Vote RaceiRacingTBCQualifying, race20: 0016: 00YubTube Facebook Twitch28 / 03 / 2020Legends TrophyTorque EsportsLegends TrophyFollor: 28 -Star BattlerFactor 2TBCHeatsAfter Legends TrophyYouTube29 / 03 / 2020Veloce Pro SeriesVeloce EsportsVeloce Pro SeriesTBC18: 0014: 00YouTube29 / 03 / 2020eNASCAR iRacing Pro Invitational SeriesNASCARTexas Motor Speedway 125iRacingTexas Motor SpeedwayQualifying, race17: Course17

Pilotes notables

IndyCar iRacing Challenge

Le vainqueur de l’Indy 500 Pagenaud participera demain à la course: Joseph Newgarden, Scott McLaughlin, Sébastien Bourdais, Pato O’Ward, Oliver Askew, Marcus Ericsson, Felix Rosenqvist, Kyle Kaiser, Will Power, Tony Kanaan, Graham Rahal, Santino Ferrucci, Conor Daly, Simon Pagenaud, Sage Karam, Zach Veach, Alexander Rossi, Kyle Kirkwood, James Hinchcliffe, Felipe Nasr, Dalton Kellett, Alex Palou, Jack Harvey, Colton Herta, Scott Speed.

Trophée des légendes

Emerson Fittipaldi, Helio Castroneves, Dario Franchitti, Juan Pablo Montoya, Johnny Herbert, David Brabham, Jan Magnussen, Paul Tracy, Gil de Ferran, Tony Kanaan, Bryan Herta, Adrian Fernandez, Oriol Servia, Max Papis.

Bataille des étoiles

Juan Pablo Montoya, Marcus Ericsson, Esteban Gutierrez, Antonio Felix da Costa, Nyck de Vries, Stoffel Vandoorne, Maximilian Guenther, Felix Rosenqvist, Alexander Rossi, James Davison, Colton Herta, Philipp Eng, Daniel Juncadella, Bruno Spengler, Tom Dillmann, Charlie Eastwood, Maxime Martin, Jonny Adam, Nicki Thiim, James Baldwin, Rudy van Buren.

Veloce Pro Series

Lando Norris, autres chauffeurs à déterminer.

eNASCAR iRacing Pro Invitational Series

Justin Allgaier, Clint Bowyer, Kurt Busch, Kyle Busch, Matt DiBenedetto, Austin Dillon, Dale Earnhardt Jnr, Chase Elliott, Denny Hamlin, Brad Keselowski, Bobby Labonte, Kyle Larson, Joey Logano, Ricky Stenhouse Jnr, Bubba Wallace.

À vous

Assisterez-vous à l’une des courses Esports de ce week-end? Quelle série avez-vous le plus appréciée jusqu’à présent? Ayez votre mot à dire dans les commentaires.

Cet article sera mis à jour.

