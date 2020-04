4-5 avril 2020 · .

Un week-end rempli d’Esports approche, avec le deuxième volet des Grands Prix virtuels officiels de Formule 1.

Comme la course se déroulera sur F1 2019, qui n’inclut pas le nouveau circuit de Hanoi Street pour 2020, le Grand Prix virtuel du Vietnam se déroulera sur le parc australien Albert Park.

Les séries IndyCar et NASCAR iRacing continueront également à la place de leurs courses programmées au Barber Motorsport Park et au Bristol Motor Speedway respectivement.

Pour ceux qui recherchent encore plus de sport automobile, les séries régulières Veloce Esports et Torque Esports présentent un mélange de meilleurs pilotes Esports et de pilotes de course pour différentes catégories. Voici quand et où vous pouvez assister aux grandes courses du samedi et du dimanche.

DateSeriesOrganiserEventGameTrackFormatHeure de début (Royaume-Uni) Heure de début (US Eastern) Watch04 / 04 / 2020Série All-StarTorque EsportsLegends TrophyrFactor 2TBCQualifying, race17: 0012: 00YouTube04 / 04 / 2020IndyCar iRacing ChallengeIndyCarGrand Prix of AlabamSarNarber: R19 F1 (UK) 04/04 / 2020Série All-StarTorque EsportsAll-Star BattlerFactor 2TBCQualifying, raceStarts after Legends RaceYouTube05 / 04 / 2020eNASCAR iRacing Pro Invitational SeriesNASCARBristol Motor SpeedwayiRacingBristol Motor SpeedwayQualifying, race18: 0013: 00 Fox, 05 app 2020Non The GPVeloce EsportsNon The GPF1 2019TBCTBC18: 0013: 00YouTube05 / 04 / 2020Virtual Grand PrixF1VietnamF1 2019Albert ParkQualifying, course de 28 tours20: 0015: 00YouTube Facebook Twitch

