Abiteboul: Come 2022, la lutte pour les podiums est la cible

Renault devrait se battre pour des podiums lors de la première saison du nouveau règlement de Formule 1 en 2022, précise Cyril Abiteboul.

Directeur d’équipe chez Renault depuis qu’il a rejoint le sport en tant que constructeur en 2016, Abiteboul reconnaît qu’après une demi-décennie de promesses, la tenue française doit bientôt faire un retour à la discorde.

“C’est sûr, nous ne pourrons pas nous cacher éternellement”, a-t-il concédé à Autocar. «L’attente doit être réaliste et raisonnable. Mais oui, [in 2022] nous ne pouvons pas nous cacher si nous ne sommes pas capables de nous battre pour les podiums. Nous ne nous attendons pas à dominer, mais la lutte pour les podiums est la cible. “

Au cours des quatre premières saisons à Abiteboul, Renault a terminé quatrième du championnat en 2018. L’an dernier, ils sont revenus à la cinquième place, Abiteboul n’a rien dit sur les performances de l’équipe en 2019.

«Il n’y a qu’un mot: décevant. Il est venu après trois saisons de progression. Avec Daniel [Ricciardo] rejoindre l’équipe, nous aurions aimé que ça continue – et ça a calé. »

Néanmoins, Abiteboul reste optimiste quant à la possibilité de redresser le navire, tout en profitant de l’occasion pour réitérer l’engagement global de Renault en F1.

«Nous sommes en F1 depuis 42 ans sous une forme ou une autre. J’accepte notre manque de cohérence, en plus il y a eu quelques déclarations et changements de direction. Je comprends tout ça. Mais la réalité est que nous sommes bien établis avec deux usines [Viry-Châtillon and Enstone], nous sommes maintenant un groupe de 1 200 personnes et nous sommes bien avancés, non seulement pour cette année mais pour la prochaine.

«Le nouveau Concorde [Agreement] progresse dans la bonne direction et nous avons un ensemble de règlements qui sont très positifs pour nous. Directionnellement, tout va bien. “

Pressé de savoir si Renault – qui ne s’est pas officiellement engagé dans le sport au-delà de 2020 – continuera à être un constructeur avec les deux changements au sein de l’entreprise (le PDG Carlos Ghosn a été remplacé l’année dernière par Luca de Meo) et dans l’industrie automobile dans son ensemble, Abiteboul a soutenu qu’il ne voyait aucune raison de se préoccuper de son équipe.

«J’accepte que nous fassions partie d’une industrie automobile qui secoue, et c’est également vrai pour Renault. Mais avons-nous vraiment du mal plus que [Mercedes’ parent firm] Daimler? Je ne suis pas sûr. La valeur est déjà là et ne sera que meilleure à l’avenir. C’est à nous de cristalliser notre potentiel, à commencer par nos performances. Si nos performances étaient meilleures, nous devions répondre à moins de questions de ce type. »

Quant à savoir comment la F1 peut continuer d’être pertinente pour le secteur des voitures de route, Abiteboul a donné plusieurs exemples.

«Connectivité, électrification, intelligence artificielle, efficacité énergétique, style de vie… Les biocarburants arrivent, un premier pas dans la bonne direction, ainsi qu’un certain nombre de technologies qui deviennent plus pertinentes pour la construction automobile.»

De plus, Abiteboul s’attend à ce que son équipe soit parmi les principaux bénéficiaires du plafond budgétaire 2021 et de la refonte de la réglementation 2022, même s’il n’en est pas le plus grand fan.

“Je pense que c’est dommage [F1 needs a budget cap], mais je ne vois pas de meilleure façon de réparer un système qui a été créé par le dernier cycle de négociations Concorde, qui n’étaient pas des négociations mais des accords bilatéraux créés par Bernie [Ecclestone] dans un but très précis. Cela a gravement endommagé le sport et le seul moyen est la réglementation financière. Je n’aime pas ça, mais c’est une nécessité. C’est un correctif qui pourrait un jour être remplacé par autre chose. “

«Nous devons nous éloigner du système à deux niveaux. D’un côté, nous faisons un excellent travail avec de nouvelles initiatives marketing telles que Netflix et les festivals de ville F1, mais si nous voulons vraiment captiver ce nouveau public, nous devons avoir un sport beaucoup plus compétitif que celui que nous avons maintenant . Ce que j’aime vraiment [2022] la réglementation est que, pour la première fois, nous les avons définis pour le spectacle, plutôt que d’avoir un spectacle qui est la conséquence d’un ensemble de règlements. “

