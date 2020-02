Abiteboul: Je crois que nous y sommes pour le long terme

Le patron de Renault, Cyril Abiteboul, a laissé entendre que ce n’était qu’une question de temps avant que l’équipe ne confirme son avenir en Formule 1, avec un contrat à signer “dès qu’il sera prêt”.

Toutes les équipes négocient un nouvel accord commercial avec les titulaires de droits Liberty Media et la FIA au pouvoir pour une nouvelle ère à partir de 2021, avec des changements majeurs de règles qui rendront les courses moins chères et plus compétitives.

Abiteboul a déclaré que la différence pour Renault, par rapport aux champions Mercedes et rivaux Ferrari, était que l’équipe de France fonctionnait avec un budget plus petit.

Ils devraient donc bénéficier d’une part plus équitable des revenus et de l’imposition d’un plafonnement des coûts.

“Nous obtiendrons une amélioration majeure de nos conditions”, a déclaré Abiteboul à . lors d’un événement de lancement de la saison à l’Atelier Renault sur les Champs-Élysées à Paris.

“J’ai en ce moment toutes les raisons de croire que Renault exécutera ce (nouveau) contrat dès qu’il sera prêt”, a-t-il ajouté.

«J’ai toutes les raisons de croire qu’en principe, nous y sommes pour le long terme.»

Renault a terminé la saison dernière cinquième au classement général, passant de la quatrième l’année précédente avec McLaren en hausse, et Abiteboul a déclaré que retrouver une position dans l’ordre hiérarchique était un objectif réaliste.

Il a déclaré que les changements dans la direction de Renault, avec l’ancien chef de siège de Luca de Meo récemment nommé chef de la direction et directeur financier de l’entreprise, Clotilde Delbos, devenant PDG adjoint, étaient positifs pour l’équipe de F1.

Sans connaître De Meo, Abiteboul a noté le record du nouveau patron dans la création d’une image plus sportive pour la marque Seat appartenant à Volkswagen.

“L’information la plus importante est le fait que Clotilde Delbos … restera comme adjointe”, a-t-il ajouté. «Cela signifie qu’il y aura une continuité de la gouvernance, une continuité aussi des décisions.

«Cela signifie que tout ce dont nous discutons à ce jour avec Mme Delbos sera valable même après l’arrivée de Luca de Meo.

“Je sais où nous en sommes, je sais où est Clotilde … et franchement si vous regardez la Formule 1 du point de vue financier, du point de vue des chiffres, c’est un coût mais aussi un atout et un investissement.”

Delbos a annoncé en octobre dernier que tous les aspects des activités de Renault, y compris la Formule 1, étaient en cours d’examen.

La firme française a présenté 2020 comme une année décisive pour son alliance avec Nissan et est sous pression pour réaliser des économies de coûts et des projets industriels communs.

