Abiteboul: la quatrième place du championnat reste l’objectif

L’année dernière, ils ont ciblé les podiums, cette année, ils ont fixé leur quatrième place au Championnat du monde de Formule 1 2020 avec un jeune hotshot qui rejoint le vétéran rusé Daniel Ricciardo dans l’équipe.

L’année dernière, la performance inférieure à la normale de la quatrième équipe «sportive» du sport a été un coup dur et l’intention est clairement de rebondir, ce qui signifierait battre McLaren, leur seul client moteur.

Dans un communiqué de presse envoyé pour coïncider avec l’explosion des médias sociaux d’un événement sur les Champs Elysées à Paris, qui était plus un cas de “ check-out-our-new-team-gear ” qu’un nouveau lancement de voiture F1, avec des photos publié de simples aperçus générés par ordinateur du RS20.

Le directeur de l’équipe, Cyril Abiteboul, est optimiste et a décrit les objectifs de l’équipe avant la nouvelle campagne. «Reprendre la quatrième place du Championnat des constructeurs reste l’objectif sur une saison qui sera plus disputée que jamais.

«Pour la saison à venir, nous devons respecter les trois priorités identifiées pendant la morte-saison: la fiabilité dès le départ; assurer un haut niveau de développement très tôt dans la saison et avoir un bon taux de conversion en bonne voie. Cependant, nous devons également reprendre confiance et renforcer l’esprit d’équipe pour tirer le meilleur parti de chacun et maximiser nos chances chaque week-end de course au cours de cette saison longue et difficile sans précédent.

«2020 est également une année charnière qui marque la fin d’un cycle et la phase préparatoire d’un autre. Cette année doit nous voir tracer la meilleure voie possible pour les grands changements réglementaires de 2021. Les changements organisationnels opérés au second semestre 2019 sont dans cet esprit », a ajouté le chef de l’équipe de France.

