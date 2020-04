Abiteboul: Ricciardo fera une baisse de salaire

Daniel Ricciardo bénéficiera d’une baisse de salaire pour aider Renault à traverser la pandémie de coronavirus mais les discussions sur son avenir sont déjà compliquées, selon son patron de Formule 1, Cyril Abiteboul.

L’Australien est l’un des pilotes les mieux payés de ce sport, gagnant jusqu’à 25 millions de dollars (20 millions de livres) par an selon les médias.

Abiteboul a déclaré au journal français L’Equipe que le salaire de Ricciardo ne serait pas un facteur déstabilisateur après que le constructeur automobile français ait mis la plupart de son personnel en F1 à l’usine d’Enstone dans le centre de l’Angleterre.

“C’est une discussion que nous avons déjà eue. Daniel a déjà confirmé sa volonté… Je peux vous confirmer qu’il va le réduire », a expliqué le Français.

Lorsqu’on lui a demandé si le salaire de 30 ans pouvait poser un problème d’image, Abiteboul a répondu: «Le problème aurait été s’il n’avait pas accepté l’idée.

«Il nous reste encore à fixer les termes mais, en principe, je peux rassurer le comité de direction du groupe Renault; Je ne crains pas que cela déstabilise le programme F1. »

Ricciardo a rejoint Renault depuis Red Bull l’année dernière avec un contrat qui se terminera fin 2020.

La saison de F1 n’ayant pas encore commencé et certains craignant de devoir abandonner le championnat cette année, Renault pourrait finir par devoir payer généreusement le joueur de 30 ans pour peu de retour.

Ils peuvent également avoir à faire des choix difficiles en matière de négociations contractuelles.

«En saison normale, nous aurions commencé à travailler sur la question», a expliqué Abiteboul. «Nous aurions évalué les performances de Daniel au cours des quatre premières courses et commencé ou non les premières discussions.

“Nous n’avons pas fait tourner une roue. Nous sommes aveugles mais devons planifier », a-t-il ajouté. «Nous devrons peut-être prendre des décisions sans le début de la saison.»

Interrogé pour savoir si cela posait un problème si Ricciardo partait, le Français a répondu: «Ce serait le cas si je ne l’avais pas vu venir ou ne l’avais pas prévu. C’est pourquoi nous avons des discussions et avons une académie de conduite. “

La course d’ouverture de la saison de F1 à Melbourne le 15 mars a été annulée et le Grand Prix de Monaco a également été annulé. Sept autres courses ont été reportées et d’autres sont susceptibles de rejoindre la file d’attente pour un report.

La F1 a déclaré qu’elle espérait exécuter un calendrier réduit de 15-18 courses à partir de l’été européen.

