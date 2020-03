Abiteboul: Vettel? Non, je préfère les pilotes de demain

Le patron de Renault, Cyril Abiteboul, a minimisé les rumeurs selon lesquelles il serait intéressé par la signature de Sebastian Vettel si Daniel Ricciardo décidait de quitter la tenue d’Enstone, suggérant qu’il préférerait signer avec un pilote de l’académie.

Les contrats de Vettel et de Ricciardo devant expirer à la fin de la saison de Formule 1 2020, des rumeurs ont commencé à se répandre selon lesquelles ce dernier se verrait offrir le siège de l’ancien chez Ferrari, l’Allemand se dirigeant alors dans l’autre sens.

Cependant, en cas de départ de Ricciardo, Abiteboul a indiqué à Canal + que Vettel ne serait pas son premier choix pour le remplacer.

«Je ne veux pas dire non, car il est un grand pilote et un grand champion. À son époque, nous avons travaillé ensemble sur le plan moteur et nous avons gagné ensemble », a-t-il déclaré à propos de Vettel, se référant aux titres qu’il a remportés avec Red Bull-Renault entre 2010 et 2013.« Mais je préfère travailler avec les pilotes de demain que avec ceux d’hier. “

Soulignant qu’il ne souhaitait pas être impoli ou dédaigneux envers Vettel, Abiteboul a précisé qu’il ne faisait que donner la priorité aux produits maison de Renault.

“Nous avons également une académie de pilotes, avec des pilotes qui pourraient en sortir en 2021 ou 2022. Nous devons garder cela à l’esprit, car nous avons créé cette académie en 2016 dans le but d’avoir un pilote diplômé de F1 en 2021”, expliqua-t-il, offrant le nom du pilote de Formule 2 Christian Lundgaard comme l’un des remplaçants potentiels.

Pour sa part, Vettel a indiqué que les sentiments tièdes étaient réciproques, disant à it.motorsport.com qu’il aurait du mal à supporter une dégradation.

«Cela dépend de la situation: lorsque vous commencez à vous battre pour le top 10, vous retrouver dans le top 5 est excitant, mais lorsque vous passez les 10 dernières années dans le top 5 puis que vous vous retrouvez quinzième, les sensations ne peuvent pas être les mêmes », A déclaré l’Allemand.

Cependant, Abiteboul espère toujours que tout le problème pourra être entièrement évité, son objectif étant fermement de conserver Ricciardo.

“Nous devons le retenir [Ricciardo] fondée sur des intérêts communs. C’est le projet qui compte. Je réponds à la question sans vraiment y répondre, mais je pense que nous devons attendre et voir les premières courses », a-t-il déclaré.

«Avons-nous fait un pas en avant? Retrouvons-nous un peu plus de confiance que l’an dernier? Vous intégrez-vous toujours mieux au sein de l’équipe? Donc, si nous sentons que nous avons un projet à long terme, pourquoi pas? Je pense que Daniel se soucie beaucoup de son transfert chez Renault, qui a été largement critiqué par certains médias britanniques, qui ne l’ont pas compris. »

«Cette idée de construire un projet sur le plan humain, technique et sportif lui tient à cœur. C’est quelqu’un qui est guidé par ses émotions et veut démontrer qu’il peut s’en tenir à sa décision, tant qu’il montre que c’est une bonne décision. »

.