Accord de principe conclu pour retarder les règlements de 2021

Date publiée: 19 mars 2020

Les 10 équipes ont convenu de reporter le nouveau règlement proposé jusqu’en 2022 au moins à la suite d’une conférence téléphonique avec la FIA jeudi.

L’option était sur la table et avait été discutée avant l’appel et neuf des 10 équipes avaient initialement donné leur soutien au retard, Ferrari n’ayant pas été incarcéré avec sa réponse, car il voulait plus de temps pour réfléchir à sa décision.

Mais maintenant, cette décision a été prise et c’est un autre oui, ce qui signifie qu’un verdict unanime a été atteint pour continuer avec le règlement actuel jusqu’en 2022 au moins.

Comme indiqué pour la première fois par Autosport, le “ plan est de maintenir les règles de 2020 pour une nouvelle saison et de geler les composants tels que le châssis et la boîte de vitesses, et les équipes développeraient ensuite leurs voitures selon les nouvelles réglementations au cours de la saison 2021 en vertu des nouvelles réglementations financières, qui incluent un plafond des coûts ».

Les détails les plus fins de l’accord doivent maintenant être résolus et le dernier obstacle sera la ratification officielle du Conseil mondial du sport automobile avant qu’il ne soit officiellement officialisé.

Cet accord est le dernier d’une longue série de reports et de réarrangements.

Nous avons maintenant jusqu’à sept reports de course, les Pays-Bas, l’Espagne et Monaco rejoignant l’Australie, Bahreïn, la Chine et le Vietnam sur le plateau.

La fermeture estivale a également été avancée pour couvrir les mois de mars et avril, plutôt que juillet et août, dans l’espoir que l’espace créé puisse conduire à un calendrier chargé de Formule 1 plus tard dans l’année.

Le nouveau mois de départ provisoire pour la Formule 1 est maintenant juin alors que la pandémie de coronavirus continue de voir le monde appuyer sur le bouton pause jusqu’à ce que la situation s’améliore.

