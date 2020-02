Adieu Toro Rosso … bonjour à l’AlphaTauri AT01

Date publiée: 14 février 2020

L’ère Toro Rosso est officiellement terminée avec l’équipe junior Red Bull désormais entièrement rebaptisée avec la révélation de la livrée AlphaTauri AT01.

Le nom de Toro Rosso est omniprésent en Formule 1 depuis 2006 et, au cours des 19 dernières saisons, a remporté une victoire célèbre grâce à Sebastian Vettel de retour au Grand Prix d’Italie 2008 et deux autres podiums avec Daniil Kvyat et Pierre Gasly en 2019.

Mais le 14 février 2020 marque le début d’un nouveau chapitre pour la tenue de l’équipe junior, qui est maintenant connue sous le nom d’AlphaTauri – le nom de la marque de mode basée à Salzbourg introduite par Red Bull en 2016.

Et Salzbourg était le lieu approprié pour leur révélation de 2020 avec la base du Hangar 7 de Red Bull utilisée pour la première fois pour lancer complètement une voiture de Formule 1.

Kvyat et Gasly, tous deux retenus pour la saison 2020, faisaient partie de la présentation, révélant une livrée contrastée clair / sombre qui avait été taquinée pendant des semaines par les chaînes de médias sociaux AlphaTauri.

Le lancement d’AlphaTauri marque la fin de la première partie de la semaine de lancement, avec six équipes de Formule 1 prêtes pour la prochaine étape qui est, bien sûr, les tests de pré-saison commençant le mercredi 19 février.

Vendredi, les champions du monde Mercedes ont également dévoilé le studio et les photos de piste de leur nouvelle W11 après une première révélation de leur livrée modifiée au début de la semaine.

Aucun lancement n’a lieu ce week-end, avec Racing Point et Williams le lundi prochain, le 17 février. Ce dernier lancera «numériquement», tandis que Racing Point organisera un lancement à Mondsee, en Autriche – la ville natale de leurs principaux sponsors BWT.

Les lancements se terminent le premier jour des tests de pré-saison, Alfa Romeo et Haas ont tous deux choisi de retirer les couvertures de leurs challengers 2020 dans la voie des stands avant que les feux de piste ne deviennent verts.

