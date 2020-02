Adrian Newey: la réglementation 2021 est une “ honte affreuse ”

Date publiée: 22 février 2020

Le chef du design de Red Bull, Adrian Newey, s’est déchaîné face aux nouveaux règlements de Formule 1 pour 2021, les qualifiant de “honte horrible”.

L’année prochaine, Liberty Media introduira son premier ensemble de changements de règles dans la Formule 1, et ils ne seront certainement pas des ajustements mineurs.

Les réglementations sportives, techniques et financières font toutes l’objet d’une refonte majeure, visant à rendre la série plus abordable et compétitive.

Et une partie de cela sera réalisée en restreignant fortement la liberté que les concepteurs devront innover avec leurs voitures – la Formule 1 a même réuni une sorte d’équipe de déchiffrage de code pour détecter toutes les lacunes potentielles dans les règlements de 2020.

C’est cette restriction qui transforme Newey contre la réglementation – en tant que personne qui a conçu des voitures vainqueurs de titre pour Williams, McLaren et Red Bull, il pense que les changements de 2021 sont une “honte horrible” et ne sont pas ce que la Formule 1 est.

«À bien des égards, je suis impatient de changer la réglementation, car c’est l’occasion d’essayer de comprendre de nouvelles choses. Ce que je n’aime pas, c’est la tendance générale des réglementations successives à devenir de plus en plus restrictives », a-t-il déclaré à Inews.co.uk.

“Ce qui était très bien avec le dernier changement majeur de 2009, c’est qu’il n’était pas plus restrictif. Mais ces nouveaux pour 2021 sont très restrictifs et normatifs. Et je pense que c’est une honte affreuse.

«Cela fait un peu de GP1, ce qui n’est pas ce que je pense que la Formule 1 devrait être.

“Il a été repoussé indépendamment de ce que les gens pensent, donc que ce soit bon pour le sport ou non, seul le temps nous le dira.”

