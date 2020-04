Agag: les chances de course sont de 50 à 50

Le fondateur de la Formule E, Alejandro Agag, estime que sa série électrique et la Formule 1 ont 50-50 chances de faire courir les courses en raison de la pandémie COVID-19 qui a bloqué les deux championnats.

L’Espagnol, dont la série en ville a commencé en novembre dernier et a terminé cinq courses avant que le virus ne le fasse sortir de la rue, a déclaré qu’il n’était pas clair combien cela allait être possible alors que les restrictions se relâchaient.

Il a déclaré que les patrons de la F1, qui ont l’intention de commencer leur saison sans spectateurs au Red Bull Ring d’Autriche en juillet avant de courir à huis clos à Silverstone en Grande-Bretagne, faisaient «la bonne chose en essayant».

«Nous allons essayer la même chose. Nous allons essayer de mettre certaines courses à huis clos », a déclaré l’Espagnol à . dans une interview via Zoom.

“Je suppose que c’est une chance 50-50. La même chose pour nous », a-t-il ajouté lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que la Formule 1 réussirait à organiser des courses.

La Formule E a un avantage logistique en ce qu’elle a des équipes beaucoup plus petites et contrôle toutes les voitures, qui sont actuellement stockées à Valence en Espagne, après la dernière course au Maroc fin février.

Il n’a également besoin que de quelques courses supplémentaires pour avoir un championnat valide, la saison normale devant se terminer en juillet mais pouvant être étendue en août et septembre.

«Nous allons essayer de faire au moins deux ou trois courses de plus en circuit fermé. Je pense que cela devrait être possible au mois d’août. Mais encore une fois, qui sait? », A déclaré Agag.

«Je pense qu’ils seront à 90% en Europe. Nous avons encore une option en dehors de l’Europe que nous examinons, qui est toujours vivante, mais nous déciderons plus tard. “

Agag a estimé que la Formule E avait besoin de 950 à 970 personnes pour participer à une course, y compris des diffuseurs et du personnel de sécurité, ce qui leur permettrait de passer sous la limite de 1 000 imposée par certains pays.

D’immenses obstacles subsistaient cependant.

«Les frontières vont-elles être ouvertes? Nous ne le savons pas encore. La période de quarantaine si vous allez à un endroit étant imposée, nous ne le savons pas encore », a-t-il déclaré.

«J’essaierais donc de faire ce que fait la Formule 1, mais je ne suis pas sûr que ce soit faisable.»

Les deux derniers tours de la Formule E de la saison sont prévus à New York et à Londres sur des sites qui sont maintenant utilisés comme hôpitaux temporaires pour les personnes atteintes du virus.

Les deux sites devraient être supprimés, mais Agag a suggéré que la Grande-Bretagne restait une option.

«Nous pourrions courir en Grande-Bretagne. Nous discutons avec certaines pistes au Royaume-Uni pour le faire et peut-être même plus qu’une course », a-t-il déclaré, mentionnant Brands Hatch, Silverstone et Donington Park comme sites potentiels.

Agag est également en train de planifier une série de SUV électriques tout terrain respectueux de l’environnement Extreme E «docu-sport» qui devrait être lancée l’année prochaine.

Ils ont annoncé jeudi que les voitures des huit équipes seraient équipées à parts égales par des pilotes masculins et féminins.

