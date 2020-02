«Agression et erreurs ou mettez un robot dans la voiture»

Date publiée: 10 février 2020

Max Verstappen n’a pas l’intention de changer son style «agressif» même s’il reconnaît que cela peut conduire à des erreurs.

Arrivé en Formule 1 en 2015, il ne fallut pas longtemps avant que Verstappen ait un mouvement nommé d’après lui.

C’est au cours de la saison 2016 que les bouffonneries du Néerlandais défendant dans les virages ont entraîné le doublage médiatique sous le freinage du «bloc Verstappen».

Plus tard cette année-là, après des plaintes de pilotes rivaux, la FIA a interdit de se déplacer au freinage et a mis en garde les conducteurs contre tout changement de direction au freinage.

Au début de l’année suivante, l’interdiction a été levée, bien que les conducteurs aient été avertis de leurs actions.

Mais alors que Verstappen concède que sa manière de courir peut conduire à des erreurs, le pilote Red Bull ne le changera pas de si tôt.

«Parfois, vous devez conduire de manière agressive et parfois non. Et des erreurs se produisent », a-t-il déclaré à Auto Zeitung.

“Si vous ne le voulez pas, vous feriez mieux de mettre un robot dans la voiture.

“Mais il est également assez bon de faire des erreurs parce que c’est la seule façon d’apprendre.

“Les gens se disent souvent” ne faites pas ça “mais vous ne pouvez pas éviter cela.

«Surtout dans une voiture de course à la limite, il est facile de faire des erreurs. L’essentiel est toujours d’apprendre d’eux. »

Telle a été la courbe d’apprentissage de Verstappen que beaucoup prédisent que ce n’est qu’une question de temps avant que le vainqueur à huit reprises du Grand Prix ne devienne Champion du Monde.

À seulement 22 ans, il pouvait encore revendiquer le record du plus jeune de tous les temps.

Ce record appartient à Sebastian Vettel qui à 23 ans et 134 jours a remporté son premier titre mondial en 2010.

“Ce serait bien, oui”, a déclaré Verstappen, interrogé sur le record.

«Mais je veux toujours me battre pour les titres, que je sois le plus jeune ou non. J’espère avoir l’occasion cette saison.

«Je vais tout donner pour ça. Je suis sûr que nous aurons une bonne année. Mais bien sûr, nous devons attendre et voir. »

