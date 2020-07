Aitken fera ses débuts en F1 au Grand Prix de Styrie · .

Le pilote de Formule 2, Jack Aitken, fera ses débuts en Formule 1 lors de la séance d’entraînement de vendredi ce week-end pour le Grand Prix de Styrie au Red Bull Ring.

Le joueur de 24 ans devrait avoir une sortie d’entraînement pour l’équipe cette année dans sa FW43. Williams prévoit également de diriger son rival F2 d’Aitken, Roy Nissany, lors de trois week-ends de Grand Prix.

Annonces :

Aitken a déclaré que l’opportunité est «un honneur de confiance et [I’m] déterminé à montrer qu’il est bien fondé. L’amener sur. »

Le double champion de Formule Renault 2.0 2015 était le deuxième du pilote Williams George George dans la série 2017 GP3 (maintenant Formule 3). Aitken est ensuite passé en Formule 2 et a terminé cinquième du championnat l’an dernier, remportant trois courses avec Campos.

Il est resté avec l’équipe pour 2020, mais son premier week-end a été frustré lorsqu’il a reçu une pénalité de 10 secondes d’arrêt et de départ dans la course de fond de samedi pour avoir été dans la mauvaise position lors du tour de formation. Aitken a récupéré dans la course de dimanche, remportant le dernier point en dépassant le vainqueur de la course un, Callum Ilott, pour la huitième place.

Ne manquez rien de nouveau de .

Suivez . sur les réseaux sociaux:

Annonce | Devenez un partisan de . et allez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison 2020 F1

Partagez cet article . avec votre réseau: