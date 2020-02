Alain Prost critique le «faux» documentaire d’Ayrton Senna

Date publiée: 11 février 2020

Alain Prost a critiqué le «faux» documentaire Ayrton Senna qui a été acclamé par les fans et les critiques après sa sortie en 2010.

Les deux champions du monde à plusieurs reprises ont formé l’une des rivalités les plus intenses et les plus féroces que la Formule 1 ait jamais connues, mais Prost pense que le documentaire «Senna» aurait pu être produit d’une bien meilleure manière et sans les «faux» éléments que les producteurs ont ajoutés. .

“Je suis mécontent du film qui a été fait”, a déclaré Prost lors d’une conférence organisée au théâtre Olympia à Paris, en France.

“Ils auraient pu vraiment raconter une histoire fabuleuse, car il y a eu ce qui s’est passé quand on courait et après [I retired].

“Le film prétend que son dernier message” Tu me manques Alain “était faux. Eh bien, je pense que le film était faux. “

La «fausse» allégation de Prost fait référence à un message radio de l’équipe relayé par Senna avant son accident mortel à Imola, où il était en fait dit: «Un bonjour spécial à mon cher… notre cher ami Alain, en France. Tu nous manques tous, Alain.

De retour à la conférence, Prost a ajouté: «Et c’est dommage car dans l’histoire du sport, il n’y a pas beaucoup d’histoires comme ça.

“Parce que ce n’est pas une histoire sportive, c’est une histoire humaine.”

Prost a développé sa relation avec son vieil ennemi après sa retraite. C’est une période qui ramène des souvenirs vifs.

“Ayrton a commencé à me parler”, se souvient-il.

«Il m’a appelé au moins une ou deux fois par semaine. Parfois pour rien, parfois pour des conseils.

«Cela a duré six mois jusqu’à Imola. Nous sommes devenus amis, nous sommes devenus proches. C’est une nouvelle période que je n’aurais jamais imaginée auparavant. J’en garde un souvenir incroyable. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.