Alain Prost “vraiment bouleversé” par l’industrie automobile

Date publiée: 25 février 2020

Alain Prost s’est dit préoccupé par les changements de réglementation «stupides» apportés par les gouvernements qui pourraient avoir un impact énorme sur la Formule 1.

D’ici 2040, plusieurs gouvernements prévoient d’interdire complètement la vente de voitures essence / diesel et hybrides et Prost prévoit que cela entraînera des pertes d’emplois importantes dans l’industrie automobile.

Le quadruple champion du monde a également exploré les ramifications qui auront sur la Formule 1, notamment d’un point de vue technologique.

“Je suis vraiment bouleversé par ce que je peux voir aujourd’hui avec l’industrie automobile”, a déclaré Prost à Autosport.

“Nous allons tout donner aux Chinois [automotive industry] où dans 10 ans, ils vont présenter leurs voitures ici – et c’est ce que je n’aime pas.

«C’est une réglementation stupide, stupide. Nous allons perdre, je vous le promets, un million de personnes [employees] dans les 10 prochaines années dans l’industrie automobile si nous ne changeons pas cela.

“Vous ne voulez pas opter pour l’électricité parce que nous avons FE, et vous savez à quel point ce sera difficile pour FE à l’avenir, c’est certain.

«Alors, quelle est la technologie de la F1 à l’avenir? C’est difficile à savoir. D’un côté, et ce n’est pas ma position, on revient au 12 cylindres et on a la même vision de la F1 dans le monde.

«Ou, si nous passons à l’hydrogène dans 10 ans, nous aurions une autre philosophie. Pourquoi pas?

«Mais qui va appuyer sur le bouton et prendre cette décision? C’est très difficile, mais c’est bien de poser la question.

«Nous devons constamment parler de durabilité, mais la technologie est très, très difficile.»

Prost a également réitéré son désir de ne pas voir la Formule 1 devenir complètement déshumanisée, car l’émotion attachée au sport est toujours d’une importance capitale.

“Il faut considérer que si c’est uniquement de la technologie, alors la F1 est morte”, a-t-il ajouté.

“Vous devez avoir un mélange de tout et c’est là que nous sommes en ce moment.

“C’est pourquoi je ne suis pas très pessimiste, mais nous devons trouver le meilleur moyen pour les cinq à sept prochaines années.”

