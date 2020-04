Alan Mosca lance les émissions de F1Latam.com sur Facebook en direct avec des invités spéciaux

Pour cette période d’isolement dans nos pays, il vaut mieux rester chez soi. Pour cette raison, F1Latam.com a préparé une série de contenus via Facebook Live. Là, nous aurons des interviews en direct avec des invités spéciaux et le responsable de l’ouverture de cette saison aujourd’hui sera Alan Mosca de São Paulo.

Alan est le fils de Sid Mosca, peintre et créateur des casques d’Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Rubens Barrichello et Felipe Massa, entre autres grands pilotes. Il est actuellement propriétaire de Sid Special Paint, une entreprise que son père a ouverte depuis 1974 et dans laquelle plus de 40 000 pilotes brésiliens et mondiaux ont son design et celui de son équipe dans leurs casques.

Sid Special Paint a l’honneur d’avoir l’exclusivité de peindre les casques que l’Ayrton Senna Institute vend dans le monde entier.

Sid Mosca et Ayrton Senna, de grands amis

La proximité de Sid et Alan avec Ayrton Senna était très spéciale, une amitié de fer. De bons souvenirs que notre invité brésilien commentera sans aucun doute en détail, comme avec d’autres grands pilotes de sport automobile.

Le rendez-vous est aujourd’hui jeudi 2 avril à 17h00 au Mexique, 18h00 en Colombie, 19h00 au Venezuela, 20h00 au Brésil et en Argentine et 1h00 en Espagne.

Rejoignez-nous, parlons et partageons. Votre participation est très importante!

Entrez et abonnez-vous à la Fan page de F1Latam.com pour regarder la diffusion en direct

.