Albon: Je suis plus à l’aise avec l’équipe maintenant

Alexander Albon de Red Bull a révélé qu’il s’attend à une amélioration significative en 2020, avec la conviction qu’il aura un toute la saison avec l’équipe aidant à prendre un «poids» sur ses épaules.

Profitant d’une ascension fulgurante en 2019 qui l’a vu passer d’une inclusion de dernière minute sur la grille de Formule 1 à Toro Rosso à l’équipe senior de Red Bull après un échange de mi-saison avec Pierre Gasly, le Thaïlandais de 23 ans a maintenant son objectif était fermement de tirer le meilleur parti de l’opportunité qui lui était offerte.

Interrogé par Sky Sports sur la façon dont il peut s’appuyer sur une saison l’année dernière qui l’a vu terminer huitième du championnat des pilotes avec 92 points, Albon a déclaré qu’il avait déjà ciblé plusieurs domaines à améliorer.

“Il y a un rythme général et des choses comme les qualifications, il y a des choses en termes de métier de course sur lesquelles je veux travailler avec les départs, et juste une interaction d’équipe”, a déclaré Albon. «Comment puis-je donner de meilleurs commentaires, comment l’équipe peut-elle mieux me comprendre et comment faire en sorte que l’équipe me comprenne mieux. Juste pour ébrécher et aller mieux. Je suis plus à l’aise avec l’équipe maintenant. Tout se passe bien dans mon esprit. “

Membre du célèbre programme impitoyable Red Bull junior, dirigé par Helmut Marko, Albon a concédé qu’il avait encore des doutes sur son avenir immédiat après sa promotion, mais se dirige maintenant vers 2020 en ayant confiance qu’il a la place et le soutien pour grandir.

“Une fois qu’il était clair que je faisais partie de l’équipe pour une autre année, cela a immédiatement attiré l’attention sur cette année et j’ai eu un peu de poids sur les épaules et j’ai eu l’impression que l’équipe vous faisait confiance, et ils le font, c’est vraiment un ma famille et moi ressentons le soutien de tous les membres de l’équipe. »

Devant jouer l’ailier de son coéquipier Max Verstappen dans sa candidature à un championnat du monde, Albon pourrait trouver sa laisse plus courte que prévu s’il devait supporter un démarrage lent. A l’inverse, s’il réussit bien, Red Bull sera heureux de voir enfin un pilote remplir les chaussures laissées par Daniel Ricciardo après son départ pour Renault fin 2018. Qu’il coule ou nage, nous commencerons à le découvrir la semaine prochaine avec le première série de tests à Barcelone.

