Albon: Mercedes était «sournoise» avec sa révélation DAS

Date publiée: 25 février 2020

Alex Albon de Red Bull a qualifié Mercedes de “sournois” avec son système de direction à deux axes révélé lors du premier test de pré-saison.

Mercedes a causé beaucoup d’agitation lors de la deuxième journée d’essais sur le Circuit de Catalunya lorsque Lewis Hamilton a fait ses débuts avec DAS lors de son passage à Barcelone le matin.

Les Silver Arrows semblent avoir pris toutes les autres équipes au dépourvu avec son nouveau système innovant, qui est actuellement légal avant que le règlement 2021 ne l’interdise effectivement.

Avec tous les tests télévisés cette année, aucune équipe ne peut se cacher pour tester de nouveaux équipements – mais Albon pense que les équipes l’auraient rapidement détecté de toute façon sans accès aux caméras embarquées.

“C’est assez agréable d’avoir tout cela à bord et tout ça”, a déclaré Albon via Autosport.

«Mais en même temps, les équipes de nos jours, elles ont des photographes partout. Peut-être que nous l’aurions su et que vous ne l’auriez pas fait.

«Nous en parlions avec l’équipe – comment cela se sentirait-il en tant que pilote? bouger le volant doit être très étrange.

“Mais c’est à cela que servent les tests et c’est aussi à cela que servent les simulateurs. Donc, je suis sûr qu’ils l’ont déjà essayé.

«Mais c’est sournois. Pour être honnête, je ne sais pas vraiment à quoi il sert – je conduisais toute la journée [when the system was first revealed].

“Alors je suis juste revenu sans débriefing et soudain il y avait cette chose sur l’écran tout le temps – des rediffusions montrant la direction.”

Albon a poursuivi en disant qu’une introduction de DAS chez Red Bull n’est pas d’une importance immédiate pour l’équipe.

“Non, nous sommes concentrés sur nous-mêmes à la minute”, a ajouté Albon.

“Bien sûr, c’est peut-être une chose à venir, mais pour le moment, nous venons de faire nos descentes, de faire des tours, de faire des kilomètres.”

«Il y avait deux ou trois choses [to sort out], évidemment comme des choses mineures, comme toujours, régler notre voiture, et puis nous nous en inquiéterons quand nous viendrons à Melbourne. “

