Albon taquine Leclerc de ne pas laisser Vettel passer

Date publiée: 7 avril 2020

Alex Albon a emmené Charles Leclerc dans un voyage indésirable dans le passé lors d’un stream Twitch: la session farfelue du Q3 au Grand Prix d’Italie 2019.

Charles et son frère, Arthur, Alex, George Russell, Antonio Giovinazzi et Nicholas Latifi n’étaient que quelques-uns des noms faisant une place à la course en ligne sur F1 2019 lundi soir, sur le circuit emblématique de Monza.

Leclerc y garde de très bons souvenirs après être devenu le premier vainqueur de Ferrari de sa course à domicile depuis Fernando Alonso en 2010.

Mais, avant la course de 2019, la séance de qualification finale a été franchement ridicule, où tous les pilotes impliqués se sont retenus en raison de l’énorme avantage de la descente dans la ligne droite arrière.

En conséquence, huit pilotes sur les 10 pilotes ont raté la coupure de la session avec seulement Leclerc et Carlos Sainz en mesure d’établir un tour valide.

Leclerc avait déjà la pole provisoire après avoir été remorqué par son coéquipier Sebastian Vettel, mais il n’a pas rendu la pareille. Une décision qui l’a atterri dans l’eau chaude avec le patron de Ferrari, Mattia Binotto.

Lorsque Leclerc a gagné 24 heures plus tard, Binotto a déclaré à Leclerc par radio d’équipe qu’il l’avait “pardonné” pour ses actions de la veille.

Alex Albon, le type effronté qu’il est, a donné à Charles un petit rappel des événements pendant qu’ils couraient en ligne – pour le plus grand plaisir de Russell.

Charles avait assez commodément oublié toute connaissance d’un éventuel sillage à Monza…

