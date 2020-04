Alex Albon ne sait pas ce qui a compromis le rythme de course

Date publiée: 6 avril 2020

Alexander Albon a été amené à réfléchir à ce qui aurait pu être après qu’une erreur de qualification l’ait laissé quatrième sur la grille du GP d’Australie tandis qu’une première rotation lui a coûté le Grand Prix.

Albon a rejoint Charles Leclerc, Lando Norris, Antonio Giovinazzi et les coéquipiers Williams de George Russell et Nicholas Latifi lors du Grand Prix virtuel australien de dimanche soir.

Bien que le pilote de Red Bull ait montré un rythme solide à l’entraînement, il a oublié d’utiliser son DRS en qualifications, le laissant quatrième sur la grille.

S’alignant pour la course de 29 tours, les règles étaient les mêmes performances de la voiture, les dommages étaient désactivés et chaque concurrent pouvait choisir s’il voulait ou non que l’assistance au conducteur soit activée.

Albon a pris un excellent départ pour passer à la troisième place seulement pour subir une grosse rotation et tomber jusqu’à la 17e place.

Un coup dur qui comprenait une grande bagarre en milieu de course avec Jenson Button l’a fait récupérer à la huitième place dans la nuit.

La course a été remportée par Leclerc.

“Je ne sais pas ce qui s’est passé ce soir”, a déclaré Albon dans son rapport de course esport.

«J’ai été assez rapide à l’entraînement, mais cela ne s’est pas reflété dans mes performances en course, surtout en qualifications où j’ai oublié d’ouvrir mon DRS, ce qui était un peu idiot.

«J’ai pris un bon départ, mais j’ai fait une erreur au premier tour et j’ai dû faire du rattrapage pendant la majeure partie de la course. J’ai eu une bonne bataille avec Jenson Button, mais c’était très amusant. »

Le coéquipier d’Albon pour la nuit, le joueur de cricket anglais Ben Stokes, était P18 et un tour sur le vainqueur de la course.

Albon estime que le Britannique a fait du bon travail étant donné son manque d’expérience avec le jeu.

“Ben était un excellent coéquipier, nous nous sommes beaucoup entraînés ensemble en tête et il n’a cessé de s’améliorer”, a-t-il déclaré. «Je pense qu’il a fait du très bon travail en course.

“Ce jeu n’est vraiment pas facile, regardez combien de pilotes ont tourné, donc pour Ben de terminer seulement un tour vers le bas, c’est impressionnant.

“Malgré le résultat, c’était très amusant, je l’ai vraiment apprécié et j’espère que je pourrai participer à d’autres courses virtuelles à l’avenir.”

