Alex Albon: un virus qui donne une impression différente au GP d’Australie

Date publiée: 11 mars 2020

Alex Albon de Red Bull dit que les précautions mises en place lors du Grand Prix d’Australie ont rendu l’événement différent.

L’ouverture de la saison 2020 à Albert Park a survécu malgré la propagation mondiale du coronavirus, mais une série de précautions sont toujours en place.

Les séances d’autographes seront remplacées par des interviews Q&R, tandis que Red Bull est l’une des équipes à mettre en place ses propres mesures.

Albon s’exprimait au Melbourne Pier Station Station aux côtés de son coéquipier Max Verstappen dans le cadre d’un événement médiatique Red Bull, et il y avait une zone d’exclusion de deux mètres autour des pilotes lors de la conférence de presse.

Et bien qu’il nous ait rappelé que ce ne sera que son deuxième Grand Prix d’Australie, Albon a déclaré que le sentiment était différent cette fois-ci.

“Même en se promenant dans Melbourne, il est évident que l’atmosphère est différente de ce qu’elle était par le passé”, a-t-il déclaré, cité par Autosport.

«Je veux dire que je parle du passé, j’ai fait un an. [But] ça va être différent.

“Je ne sais pas ce qui est mis en place pour être honnête avec vous [regarding measures in the Albert Park paddock].

«Mais j’espère que nous pourrons trouver le bon équilibre entre les pilotes et les équipes [on] la sécurité car c’est évidemment un problème grave, [while] donnant également quelque chose aux fans pour pouvoir interagir avec nous d’une manière ou d’une autre. »

Mercredi, Daniel Ricciardo et Esteban Ocon ont lancé la livrée Renault 2020, mais ont été retirés de la conférence de presse qui l’accompagnait pour éviter toute exposition possible au virus.

Expliquant la décision, le directeur général de Renault, Cyril Abiteboul, a déclaré: «Évidemment, alors que nous planifions cet événement, nous nous attendions à un peu plus de lumière.

“Évidemment, je fais référence aux circonstances très particulières dans lesquelles nous sommes en Australie et à Melbourne.

«Habituellement, c’est un moment que nous aimons tous lorsque nous courons en Formule 1, donc je voulais en faire mention.

«Je voulais également dire que nos pilotes étaient censés être avec nous pour cet événement, mais en raison de la situation, nous les avons excusés de l’occasion.

“J’espère que vous comprenez pourquoi nous prenons de telles mesures.”

