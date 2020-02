Alex Albon veut devenir un prétendant au titre

Date publiée: 5 février 2020

Bien qu’il sache qu’il lui reste encore du travail à faire, Alex Albon de Red Bull veut se faire rapidement prétendre au titre.

Le pilote anglo-thaïlandais a accédé à un siège Red Bull au cours de la pause estivale de l’année dernière et a fini à l’extérieur du top six une seule fois pendant le reste de la saison – c’est-à-dire lorsque Lewis Hamilton l’a éliminé du podium au Brésil.

Et même s’il sait lui-même qu’il est toujours en chantier, cela n’empêche pas Albon de vouloir devenir un prétendant au titre à terme.

“Je veux être là, bien sûr, je veux me battre là-bas”, a-t-il déclaré à Sky Sports F1.

«Je sais que je dois travailler sur moi-même, je ne pense pas que j’y suis encore mais je travaille toujours dessus. J’ai l’impression qu’il y a des domaines sur lesquels je dois m’améliorer. »

Max Verstappen s’est imposé comme le pilote n ° 1 de Red Bull, et tandis qu’Albon admire le Néerlandais alors qu’il entame sa première saison complète avec l’équipe, il a clairement indiqué qu’il souhaitait éventuellement dépasser Verstappen.

“J’ai l’impression de rentrer cette année, j’ai le sentiment de savoir à quoi m’attendre”, a-t-il déclaré.

“Je suis allé sur toutes les pistes; J’ai vécu tous les types de drames auxquels je peux faire face.

«Pour moi, en ce moment, je vois Max comme quelqu’un avec qui je peux regarder et m’améliorer en termes de recherche de données et voir où il est rapide, car bien sûr, ce n’est pas un secret qu’il est très rapide.

“Et en même temps, je me concentre sur moi-même et j’essaierai de combler l’écart, et éventuellement de le dépasser, ce serait bien.”

Albon a fait beaucoup de travail sur simulateur pendant la morte-saison, et il espère que Red Bull pourra réaliser la prophétie pour 2020 de créer un combat à trois pour les titres contre Mercedes et Ferrari.

“Je viens de l’année dernière et j’ai déjà fait pas mal de sessions de simulation”, a-t-il expliqué.

“Même avant [pre-season testing in] Barcelone, je connais en quelque sorte la direction dans laquelle nous nous dirigeons. Cela se sent beaucoup mieux.

«Vous avez ce buzz et l’équipe a le buzz de quelque chose de génial, espérons-le. Nous verrons une fois que nous serons sur la piste à Barcelone si cela fonctionne bien.

«Bien sûr, nous devons réaliser que Mercedes est toujours le champion. Nous allons nous améliorer, mais Mercedes et Ferrari aussi. Nous verrons combien et qui s’est le plus amélioré. “

