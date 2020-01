Alfa Romeo rue a raté des chances dans des courses “ chaotiques ”

Date publiée: 4 janvier 2020

Alfa Romeo aurait eu une année 2019 «complètement différente» si elle avait saisi ses opportunités dans les courses chaotiques, explique le chef d’équipe Frédéric Vasseur.

La tenue italienne a connu une forte première moitié de saison, avec Kimi raikkonen marquant des points dans chacune des quatre premières courses et l’équipe terminant dans le top 10 dans huit des 12 premières courses.

Les choses auraient pu être encore mieux, cependant. À Bakou comme en Allemagne, où les incidents ont permis aux équipes du milieu de terrain de récolter de bons points, la voiture semblait avoir un rythme soutenu, mais les pénalités ont privé Vasseur et Cie de capitalisation.

“La saison aurait pu être complètement différente, mais c’est vrai pour les 10 équipes”, a déclaré Vasseur Autosport.com.

«Nous avons raté deux grandes occasions, une à Bakou lorsque Antonio a dû repartir de l’arrière et Kimi de la voie des stands. À Hockenheim, nous avons été pénalisés.

«Ça aurait été un championnat complètement différent.»

Alfa a cependant tenté sa chance au milieu du carnage du Brésil, terminant P4 et P5 pour dépasser leur total de points à partir de 2018.

“Je pense que nous avons eu au cours de la saison trois courses chaotiques: Bakou, Hockenheim et le Brésil”, a ajouté Vasseur.

«Cela n’a aucun sens de diriger le groupe si 100% des voitures terminent la course parce que vous marquez les points pour les septième et huitième, ou septième et 10e.

“Si vous êtes au sommet du groupe, et que vous avez ensuite des plantages, vous pouvez marquer 20 points.”

Un manque constant de rythme dans la seconde moitié de la saison a fait que l’équipe n’a jamais été proche de remporter la bataille du milieu de terrain, terminant P8 au classement des constructeurs. Cependant, Vasseur préfère se concentrer sur le fait positif qu’ils sont désormais plus proches du haut de la grille en termes de temps au tour.

“Ce qui est important pour moi, c’est que nous réduisons considérablement l’écart par rapport au leader par rapport à l’année dernière”, a-t-il déclaré.

«Nous étions en moyenne à 2,6% de l’équipe la plus rapide [in 2018], nous sommes maintenant à 1,8 ou 1,9%. C’est un bon pas en avant et nous devons faire de même [in 2020]. Nous devons garder la même motivation et ainsi de suite.

«Parfois, les résultats que vous obtenez sur la bonne voie ne reflètent pas la performance ou le rythme. Sur la base des performances, je pense que nous avons fait du bon travail. »

