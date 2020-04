Allison espère que Hamilton conserve “un record absolument irréprochable” · .

Le technicien de Mercedes, James Allison, espère que Lewis Hamilton conservera un «record absolument sans tache» en tant que pilote de course, ce qui est rare parmi plusieurs champions du monde.

L’intégrité de Hamilton est l’un de ses plus grands atouts en tant que conducteur, a déclaré Allison dans une interview pour Mercedes.

«J’ai été élevé dans un foyer des forces, mon père était dans la RAF, et je pense que les forces armées placent l’intégrité très haut sur le mât totémique des valeurs. Je sais que j’ai certainement obtenu cela de mes antécédents familiaux.

«J’ai eu la chance de travailler avec des gens qui ont eu la plus haute intégrité. Et je pense que c’est une caractéristique qui caractérise Lewis.

«Il est l’un des plus anciens pilotes de la grille à l’heure actuelle. Conduit toujours comme l’un des plus jeunes. Mais dans une carrière de championnats multiples et d’innombrables victoires, vous aurez du mal à trouver un moment sur la piste où vous verrez Lewis faire quelque chose de laid.

“Vous le verrez faire beaucoup, beaucoup de choses à couper le souffle, vous le verrez faire des choses courageuses. Mais vous ne verrez pas seulement des voitures brutes, des voitures dodgem, des autos tamponneuses ou toute sorte d’artifice à la façon dont il conduit.

«J’espère qu’il réussira à garder cela pour le reste de sa carrière de pilote parce que c’est un record absolument sans tache. Et je pense que parmi plusieurs champions du monde, il est également sans précédent d’avoir tout ce succès sans rien qui ait même ce genre d’ombre d’une mauvaise sportivité qui plane dessus. »

Allison a fait l’éloge du métier de course de Hamilton. Allison a déclaré qu’il n’a également vu aucune indication que la vitesse brute de Hamilton commence à diminuer avec l’âge. Le champion du monde, âgé de 35 ans et sextuple champion, devrait commencer sa 14 saison de F1 cette année.

“Le niveau d’entraînement de Lewis, et en fait tous ces multiples champions, est assez stupéfiant”, a déclaré Allison. «Vous pouvez penser que vous êtes une personne compétitive, vous pouvez penser que vous êtes une personne motivée, puis vous tombez sur quelqu’un qui est vraiment et vous vous rendez compte qu’en fait, vous êtes en quelque sorte une sorte de vagabond insolent au milieu de la route en comparaison.

«Je ne sais pas qu’il est facile de comparer la génération de pilote Fangio à la génération actuelle. Il y a probablement beaucoup plus de gens qui le font maintenant qu’ils ne l’étaient à l’époque, c’est un marché plus compétitif et la capacité de juger des performances des pilotes est tellement, tellement plus élevée qu’elle ne l’était à l’époque.

«Je pense qu’il arrive un moment où le métier de pilote est encore incroyablement solide, mais ce dernier petit quelque chose de très spécial qui leur donne le génie de la qualification commence à glisser entre leurs doigts. Et je pense que l’une des choses intéressantes à propos de Lewis est qu’il est toujours très bien avec lui. Je pense qu’il est doté de talents physiques extraordinaires pour accompagner ce dévouement mental qui est assez bizarre. »

