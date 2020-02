Allison: nous nous attendons à un combat à trois

Lewis Hamilton a fait ses premiers tours vendredi dans la Mercedes, ce qui pourrait le mener à un septième titre de Formule 1 record cette saison, mais les chefs d’équipe ont averti d’une bataille difficile dès le début.

Le coéquipier britannique et finlandais Valtteri Bottas a effectué les premiers tours d’une journée de tournage privé de 100 km sur le circuit de Silverstone avant le début des tests officiels en Espagne la semaine prochaine.

Le directeur technique James Allison a déclaré que l’équipe avait fait preuve d’audace en améliorant les performances aérodynamiques dans plusieurs domaines clés et en améliorant le système de refroidissement qui avait causé des problèmes par temps chaud la saison dernière.

Allison a cependant averti qu’ils devaient frapper le sol en courant.

«Nous avons connu un début d’or très réussi l’an dernier, où nous avons réussi à obtenir une avance dans le championnat, ce qui a rendu très difficile pour notre opposition de faire des progrès au cours du deuxième semestre de l’année», a déclaré Allison.

«Mais dans ce second semestre, Ferrari et Red Bull nous ont certainement fermés en termes de compétitivité.

“Nous nous attendons à ce que 2020 reprenne là où 2019 s’est arrêté avec une lutte à trois depuis le début. Il n’y aura pas de place pour commettre des erreurs. »

Mercedes a remporté les huit premières courses l’année dernière, un coup dévastateur pour Ferrari qui avait regardé l’équipe la plus rapide lors des tests avec une meilleure vitesse en ligne droite.

La réglementation est en grande partie inchangée, avec un bouleversement massif prévu pour 2021, qui a donné à d’autres l’espoir de mettre fin à la course de six pilotes et constructeurs successifs de Mercedes.

Le patron de l’équipe, Toto Wolff, a déclaré que les exigences de préparation pour l’année prochaine tout en développant la voiture 2020 seraient particulièrement difficiles.

“Il y aura des équipes qui mettront beaucoup l’accent sur 2020 et il y aura des équipes qui commenceront à déplacer leurs ressources en 2021. Trouver cet équilibre sera très important, mais ce n’est pas une chose facile à faire”, a-t-il déclaré. .

Il y a aussi moins de tests de pré-saison, avec seulement six jours de temps de piste avant l’ouverture du 15 mars en Australie, ce qui met l’accent sur la mise en place des fondamentaux.

“Si nous faisons du bon travail avec nos conceptions et si nous avons fait du bon travail dans nos tests au banc et la préparation de la voiture, alors nous devrions être en mesure de suivre nos programmes au cours de ces six jours de manière organisée”, a déclaré Allison.

«Mais si nous nous trouvons confrontés à un problème de fiabilité inattendu, cela entraînera très rapidement la suppression de notre programme et nous manquera d’expérience au moment où nous arriverons à Melbourne.

“Cela nous a donné une impulsion accrue pour nous assurer que nous avons eu une bonne saison morte dans l’usine afin que lorsque nous atteignons la piste, tout fonctionne, nous laissant nous concentrer sur la rapidité.”

Allison a déclaré que les améliorations pour Melbourne interviendraient lors du deuxième test à Barcelone, mais qu’il n’y aurait pas de changements aérodynamiques significatifs, contrairement à 2019.

