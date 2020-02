Allison: répéter l’approche de l’an dernier n’aurait pas de sens

Pour un œil inexpérimenté, la plupart des changements entre 2019 et 2020 en Formule 1 peuvent sembler invisibles, mais quand il s’agit de James Allison, cependant, l’histoire est renversée alors que l’équipe se lance dans une campagne historique pour remporter 14 titres mondiaux de F1. en sept ans.

James Allison est le directeur technique de Mercedes et occupe ce poste depuis le départ de Paddy Lowe en 2017. Allison a mis les pieds dans les services techniques de F1 après avoir obtenu son diplôme de Cambridge en 1991 où il a assumé un rôle aérodynamique avec Benetton. Il faisait également partie de l’équipe Ferrari grâce à leur domination en 2000-2005.

Dans le communiqué de presse de Mercedes concernant le shakedown de la W11 à Silverstone, Allison a révélé: «Nous voulions changer des aspects du concept de la voiture – des aspects qui seraient complètement impossibles à changer en une saison – pour nous donner une plate-forme plus fertile pour la nouvelle saison.

“Nous avons essayé d’apporter quelques modifications architecturales bien choisies pour maintenir la pente de développement forte même si les réglementations sont maintenant un peu plus longues dans la dent.”

«Nous avons fait trois investissements: un à l’avant, un au milieu et un à l’arrière de la voiture.

«A l’avant, nous avons accepté une plus grande complexité structurelle autour des montants et des jantes afin de fournir un ensemble global plus performant.

«Au milieu de la voiture, nous avons suivi la tendance de la voie des stands en déplaçant notre tube d’impact latéral supérieur vers la position inférieure et en tirant parti du gain aérodynamique qui accompagne cette disposition.

«À l’arrière de la voiture, nous avons opté pour une configuration de suspension aventureuse afin de libérer une opportunité de développement aérodynamique.»

«Ces trois investissements ont été des améliorations en soi, mais leur effet réel est de mobiliser une série de gains aérodynamiques secondaires à la fois pendant l’hiver et, nous l’espérons, tout au long de la saison à venir.

Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont tous deux pris le W11 pour un shakedown aujourd’hui à Silverstone, mais les premières descentes avec une colère modérée interviendront lors des tests de pré-saison qui commenceront le 19 février.

“Les réglementations sont restées pratiquement les mêmes pour la nouvelle année, donc pour nous, il s’agissait d’essayer de nous assurer que nous ne manquions pas de développement sur un package qui fonctionnait assez bien pour nous l’année dernière”, a déclaré James.

L’équipe a également noté qu’en 2019, l’équipe avait apporté une mise à niveau significative à la voiture après la première semaine de tests, ce qui avait changé l’apparence de la voiture de Melbourne de manière assez significative par rapport à la voiture de lancement. Cette année, la finition de la course sera beaucoup plus proche de celle qui roule aujourd’hui à Silverstone.

Allison a confirmé: «Nous aurons toujours des mises à niveau pour Melbourne qui arriveront au cours de la deuxième semaine de tests, mais l’approche« toute nouvelle voiture »de 2019 ne sera pas proposée.

«L’année dernière, la réglementation a été modifiée de manière assez significative, et elle a été décidée assez tard dans l’année. Dans ces circonstances, faire une voiture de lancement et une semaine à deux voitures nous a donné la chance d’intégrer le maximum d’apprentissage dans notre voiture de Melbourne.

“Les réglementations étant plus matures cette année et le coup d’envoi du développement 2020 étant déjà au même niveau que la finition de la voiture de l’année dernière, répéter l’approche de l’année dernière n’aurait aucun sens”, a ajouté le patron technique de Mercedes.

L’amour est dans l’air 🥰 Présentation du # W11 !! pic.twitter.com/E4UaT84DRl

– Mercedes-AMG F1 (@ MercedesAMGF1) 14 février 2020

.