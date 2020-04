Allison: Toto a misé sur moi

Le directeur technique de Mercedes, James Allison, a exprimé dimanche sa gratitude aux champions du monde de Formule 1 et au patron de l’équipe, Toto Wolff, pour leur «pari» sur un homme en deuil il y a quatre ans.

Le Britannique a déclaré qu’il avait été “quelque chose comme une épave” après que sa femme Rebecca soit décédée subitement d’une méningite en mars 2016 alors qu’il travaillait avec Ferrari en Italie.

“Je suis encore en deuil aujourd’hui quatre ans plus tard, mais ensuite je pleurais dans la voiture sur le chemin du travail et pleurais sur le chemin du retour”, a-t-il déclaré dans une large interview vidéo réalisée par Mercedes.

“Je ne savais pas quelle était la bonne chose à faire, à l’époque la plupart d’entre moi voulaient simplement ramper dans un trou et ne jamais en ressortir à nouveau”, a ajouté cet homme de 52 ans, qui a rejoint Mercedes en mars 2017.

«Mais Toto m’a donné cette opportunité et j’espérais qu’avec le temps, je commencerais à avoir l’impression de vouloir renouer avec le monde et au moment où je marchais aux portes de l’usine à Brackley, je me sentais un peu plus fort. et un peu plus utile.

«J’ai pu sentir qu’en dépit de la douleur de perdre Becca, il y avait encore une certaine utilité en moi. Alors que les semaines se sont écoulées et se sont transformées en mois et éventuellement en années, ce pari que Toto a pris sur moi, j’espère avoir remboursé en étant utile. »

Mercedes était à mi-chemin d’une série record de six doubles de titres de constructeurs et de pilotes successifs lorsque Allison s’est jointe.

Lewis Hamilton a remporté trois autres titres pour se rapprocher de sept records sans précédent du grand Michael Ferrari de Michael Schumacher.

Allison a déclaré que Hamilton, maintenant âgé de 35 ans, se démarquait par son intégrité sportive.

“Il est l’un des pilotes les plus âgés de la grille aujourd’hui, et il roule toujours comme l’un des plus jeunes”, a-t-il déclaré.

«Mais dans une carrière de championnats multiples et d’innombrables victoires, vous aurez du mal à trouver un moment sur la piste où vous verrez Lewis faire quelque chose de laid.

“Vous le verrez faire beaucoup, beaucoup de choses à couper le souffle, vous le verrez faire des choses courageuses, mais vous ne verrez pas seulement des trucs de voitures brutes, ou toute sorte d’artifice à la façon dont il conduit”, a-t-il ajouté.

La saison de F1 n’a pas encore commencé cette saison en raison de la pandémie de COVID-19 qui a fermé la plupart des sports dans le monde.

Les 10 équipes ont convenu de fermer leurs usines pour une période de 35 jours consécutifs courant mai.

Allison s’attendait à voir une «explosion» d’énergie créative lorsque ses ingénieurs et concepteurs reprendront le travail.

“Je pense que cette pause suscitera toutes sortes d’idées créatives dans notre équipe car, bien souvent, les meilleures idées viennent lorsque vous êtes confronté à un défi différent, lorsque votre esprit est libre”, a-t-il déclaré.

«Je suppose que lorsque nous reviendrons, notre créativité et nos efforts seront contrecarrés par le virus… nous aurons une explosion d’efforts créatifs au sein de toute l’équipe.»

.