Alonso a été blâmé à tort pour le scandale «Spygate»

Fernando Alonso a été blâmé à tort au sein de McLaren pour avoir révélé à la FIA des informations qui ont conduit l’équipe à une amende de 100 millions de dollars en 2007, estime son ancien coéquipier.

Pedro de la Rosa, qui était le pilote d’essai de McLaren en 2007, a jeté un nouvel éclairage sur le cas «Spygate» qui a également conduit à l’exclusion de McLaren du championnat de cette année.

De la Rosa a décrit comment les relations entre McLaren et le double champion Alonso étaient devenues tendues alors que son coéquipier Lewis Hamilton, puis lors de sa première année en Formule 1, s’est avéré un solide rival.

McLaren était soupçonnée d’avoir accès à un dossier d’informations sur ses rivales Ferrari, y compris des détails tels que la répartition du poids de leur voiture. Une audience de la FIA en juillet de la même année a initialement autorisé McLaren, mais une deuxième audience a été convoquée après que de nouvelles informations ont été révélées, ce que certains à McLaren ont cru avoir été fournies par Alonso après une confrontation entre lui et le chef d’équipe Ron Dennis lors du Grand Prix de Hongrie.

“Cette situation était comme un divorce au sein de l’équipe”, a déclaré De la Rosa sur le site officiel de F1. «La relation n’était pas bonne avant, mais c’était comme le divorce complet.

«Le fait que la FIA était au courant de cela a soulevé de nombreuses questions quant à savoir qui avait transmis ces informations à la FIA. Et tout le monde semblait blâmer Fernando pour quelque chose que nous ne savions pas et nous n’avons aucune preuve qu’il l’ait fait.

Les relations entre les pilotes McLaren se sont rompues en Hongrie «Mais la FIA savait que ça pouvait être de Ferrari, ça pouvait être de n’importe qui car il y avait beaucoup de gens dans l’équipe qui connaissaient la répartition du poids de Ferrari ou autre chose. Il était donc injuste que Fernando soit blâmé pour quelque chose que je ne pense pas qu’il ait fait. C’était donc le point de divorce, car il a été regardé sur quelqu’un qui avait endommagé McLaren. »

Parmi les preuves révélées par la FIA après l’annonce de la pénalité de McLaren figuraient des extraits d’une série de courriels impliquant De la Rosa et Alonso dans lesquels ils discutaient des informations que Mike Coughlan de McLaren avait obtenues de Nigel Stepney de Ferrari. Expliquant sa décision, le Conseil mondial du sport automobile de la FIA a noté à l’époque un e-mail daté du 25 mars 2007 dans lequel «M. De la Rosa déclare que des tests ont été effectués sur un aileron arrière flexible dont M. De la Rosa dit qu’il est« une copie de le système que nous pensons que Ferrari utilise ».

Cependant, de la Rosa a insisté sur le fait que les informations obtenues par McLaren n’étaient rien de plus que ce qui est généralement échangé entre les équipes. “Je me réveille toujours quelques nuits avec une sueur froide parce que je ne comprends toujours pas pourquoi nous avons été condamnés à une amende de 100 millions”, a-t-il déclaré.

«Il y avait cette théorie selon laquelle nous concevions un service de copie de Ferrari ou que nous concevions un moyen pour Ferrari ou essayions d’obtenir des informations de Ferrari. Il n’y avait rien de tout cela.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

«Nous étions une équipe de course qui, comme avec tout autre concurrent, nous avons essayé de trouver des informations d’eux, ce que tout le monde fait en Formule 1. Les informations que nous avions sur Ferrari étaient les informations typiques que vous partagez [at] une machine à café, juste en train de parler avec des ingénieurs: Savez-vous quelle est la répartition du poids de Ferrari, ce type de questions que, de toute évidence, quelqu’un dans l’équipe avait en raison d’une amitié chez Ferrari et nous avons partagé cette information.

De la Rosa avec Alonso en 2007 «Avons-nous changé quelque chose de notre développement, de notre programme d’essais? Rien. Rien n’a changé. Nous n’avons pas utilisé ces informations. “

La possession par McLaren du dossier Ferrari a été révélée à l’origine après que la femme de Coughlan l’eut pris pour qu’il soit dupliqué dans un atelier de photocopie à Woking, une base soignée de McLaren.

«Les gens doivent comprendre que ces informations qui ont été transmises, je ne les ai jamais vues», a déclaré De la Rosa. «Ce n’était jamais dans l’équipe. C’est la femme de Mike qui a fait les photocopies. Pourquoi pensiez-vous qu’elle l’avait fait? Parce que Mike ne savait pas quoi faire des informations. Il ne prenait pas cela au sérieux.

“J’ai donc été surpris que – OK, nous avons fait quelque chose de mal, oui, bien sûr – je n’essaie pas de dire que nous avons tout fait correctement. Mais en valait-il 100 millions? Mon Dieu, je veux dire, je pensais que nous étions battus par ce type de pénalité. Nous avons perdu tous les points du monde au championnat constructeurs. Finalement, nous avons également perdu le championnat chez les pilotes. Donc je pense que nous avons payé une grosse pénalité, un gros prix pour quelque chose qui, dans de nombreuses équipes, j’ai été en Formule 1 parce que j’ai été dans de nombreuses équipes, il y a toujours des informations qui circulent d’autres équipes, d’autres équipes de compétition. “

L’association d’Alonso avec l’épisode Spygate a eu des ramifications plus tard dans sa carrière en F1. Il y a trois ans, Toto Wolff, directeur de l’équipe de Mercedes qui était le fournisseur de moteurs de McLaren en 2007, a indiqué qu’Alonso ne serait pas envisagé pour un trajet avec l’équipe en raison de son «histoire avec Mercedes».

De la Rosa doute que Spygate ait donné à Alonso une chance de conduire pour l’équipe qui a dominé les six dernières saisons de F1. “Je pense que nous faisons tous de nombreuses erreurs”, a-t-il déclaré. “En fin de compte, Fernando, c’est un gars critique, il dit des choses en face quand il ne sait pas comment les gens travaillent ou font les choses, et je pense qu’il est très responsable de quelque chose qui n’était pas … Je veux dire, soyons honnêtes, le gars n’a rien fait de mal.

«Il a été blâmé pour ce scandale d’espionnage, Spygate, alors il n’aurait pas dû l’être. Et je pense qu’au cours des années, tout le monde a réalisé que Fernando était juste pris au milieu du combat comme moi aussi et beaucoup, beaucoup de gens. Mais il y avait d’autres combats en cours à des niveaux élevés dont nous n’étions pas conscients à ce moment-là. »

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Histoire de la F1Parcourir tous les articles d’histoire

Partagez cet article . avec votre réseau: