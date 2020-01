Alonso: Bon rythme, confiant et en amélioration

Fernando Alonso revient sur ses six premiers jours lors du Rallye Dakar – l’événement de sport automobile le plus difficile du monde – confiant qu’il s’améliore à chaque sortie alors qu’il se remet admirablement d’un revers de la deuxième journée qui lui a coûté près de trois heures dans le désert saoudien.

Néanmoins, la recrue du Dakar, qui partage une Toyota Gazoo Racing avec la légende du tout-terrain Marc Coma dans le siège des copilotes, est depuis l’incident sur une charge de la 63e à la 16e à mi-course, bien que 3,08 heures de retard le leader Carlos Sainz senior.

Vendredi, avant le jour de repos, il a terminé sixième, 7,56 minutes derrière le vainqueur d’étape Stéphane Peterhansel – notamment à seulement quatre minutes à la dérive de la Toyota Gazoo Racing Entry la mieux placée du champion en titre Nasser Al Attiyah à la fin de l’éprouvante étape de 830 km.

Avant la journée de repos, Alonso a déclaré aux journalistes: «Aujourd’hui s’est encore bien passé, avec de bons sentiments et un bon rythme. Nous étions encore rapides et dans le top six.

«Retrait des trois voitures devant [trio of Minis] qui sont dans une autre ligue, être le troisième meilleur des Toyotas a été une bonne surprise. Nous n’avons eu aucun problème, aucune crevaison ou quoi que ce soit. Cette étape de repos arrive à point nommé.

«Comme je l’ai dit au cours des premiers jours, la visibilité est essentielle. Si c’est bon, vous êtes toujours constant et en rythme avec les leaders, mais si vous êtes trop loin derrière et qu’il y a de la poussière, il y a des «waypoints» dans lesquels vous devez beaucoup soulever

“C’est tout nouveau pour moi, à ce niveau, vous avez différents défis, comme le comportement de la voiture au début puis à la fin, vous sortez avec plus de 400 litres d’essence et vous vous retrouvez avec 30 ou 40, il y a donc une énorme différence.

«Vous roulez sur des terrains sablonneux, sur du gravier, sur des pierres, sur de l’asphalte… donc le niveau d’adhérence est très instable et il faut s’adapter à chaque kilomètre. Visibilité… Il y a eu six étapes au cours desquelles nous avons passé un peu de tout et chacun de ces défis est nouveau pour moi, mais j’essaie d’apprendre le plus rapidement possible.

«Sur 500 km, il y a beaucoup de choses qui arrivent et pas toujours évidentes. Je suis content d’avoir passé quatre bons jours après le problème que nous avons eu. En général, bon rythme, confiant et s’améliore progressivement.

Après l’accident de roue cassée du deuxième jour, qui a coûté près de trois heures à Alonso, tout a été mobile vers le haut pour la Toyota n ° 310 alors qu’ils rebondissaient de manière impressionnante: “Je ne sais pas pourquoi mais j’ai un meilleur rythme dans les dunes.

«Marc, avec son expérience dans les dunes, me conseille toujours, il comprend aussi comment évolue la course, quelles sont les dunes dans lesquelles il faut ralentir ou où il faut monter un peu plus.

“Et sur les pierres, les Toyotas ont eu beaucoup de problèmes cette première semaine, nous avons crevé deux ou trois roues chaque jour, et cela a été une très grosse pénalité surtout si vous abandonnez la commande.”

Pendant ce temps, à la fin, son bon ami et compatriote espagnol Carlos Sainz mène en Mini à mi-parcours, sept minutes devant le coéquipier d’Alonso Gazoo Racing Nasser Al Attiyah dans une Toyota.

“Spectaculaire, mais il n’y a pas de surprise à cet égard”, a déclaré Alonso de la course de Sainz. «Nous savons que Carlos est l’un des meilleurs et je suis très heureux qu’il mène. La moitié de la course reste mais il semble avoir tout en main. »

Quant au reste du rallye et à ses propres chances, il a déclaré: «Nous verrons à quel point la deuxième semaine sera difficile. Le Dakar est normalement imprévisible mais pour le moment, dans celui-ci, rien ne se passe vraiment parmi les six premiers.

“Si les choses commencent à se produire au cours de la deuxième semaine et que nous continuons à ce rythme, nous pourrions rapidement récupérer deux ou trois positions en une seule étape et entrer dans les trois premiers, mais si rien ne se passe à l’avant, c’est difficile”, a ajouté Alonso.

