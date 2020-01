Alonso: Ce serait bien d’avoir un «bon combat» avec Hamilton

Fernando Alonso a de nouveau fait allusion à son désir de revenir en Formule 1 dans le but de défier le champion à six reprises Lewis Hamilton.

S’adressant à F1 Racing, le champion du monde des pilotes 2005 et 2006 a suggéré que le Britannique avait des faiblesses que personne sur la grille actuelle n’avait testées.

“Il a fait un pas en avant – il est plus compétitif, plus préparé … [but] il a encore des points faibles qui n’ont pas encore été soulignés – personne n’appuie sur ce bouton, cette faiblesse.

Coéquipier unique de Hamilton à McLaren en 2007, les deux ont participé à l’une des rivalités les plus passionnées du sport dans la mémoire récente – les deux pilotes ont terminé avec quatre victoires et 109 points avant qu’Alonso ne quitte l’équipe à la fin de la saison.

Ayant quitté la F1 depuis la fin de son deuxième passage avec McLaren en 2018, le joueur de 38 ans maintient qu’il a toujours les marchandises nécessaires pour affronter le Britannique, même s’il concède que le joueur de 35 ans s’est amélioré en tant que pilote.

“Il a élevé le niveau ces deux dernières années, en particulier en 2019 lorsque la voiture n’a pas été aussi dominante que les autres saisons. S’il ne peut pas gagner, il est très proche – pas 20 secondes plus loin, ce qui se passe un peu avec Valtteri [Bottas]. Un week-end où la voiture n’est pas aussi compétitive, Bottas est cinquième ou sixième ou une minute de retard – mais Lewis ne l’est pas. »

“Si vous étudiez la saison de Lewis, il y a toujours une tendance commune”, a poursuivi l’Espagnol. «Il commence l’année lentement, et personne n’en profite. Nous sommes tous ravis que ce soit l’année de Bottas, mais ce n’est pas le cas.

«Ce serait bien de rivaliser avec lui dans un bon combat. Peut-être que ses points faibles ne sont pas réels et que tout est calculé, mais ce serait bien de le découvrir.

«Quand vous avez un bon package et que les autres gars tombent en panne et que vous augmentez votre avance au championnat, tout semble calme. Si vous n’êtes qu’à un point derrière ou 10 points derrière, le stress est différent. Les erreurs sont différentes et vos communications radio sont différentes. Nous devons le voir lorsque la pression est forte. »

Longtemps rumeur de viser 2021 pour un retour au sommet, Alonso s’est néanmoins occupé entre-temps en participant à une variété de sports mécaniques, dont le plus récent, le Rallye Dakar. Son prochain événement sera l’Indianapolis 500 2020 avec Andretti Autosport, avec des informations dans la presse espagnole indiquant qu’une annonce officielle aura lieu cette semaine.

