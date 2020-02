Alonso: DAS est un message de Mercedes à ses rivaux

Fernando Alonso interprète le système DAS qui fait la une des journaux révélé par Mercede lors du premier test de pré-saison de Formule 1 sur le circuit de Barcelone-Catalunya la semaine dernière, comme un signal que les champions du monde ne se reposent jamais sur leurs lauriers.

L’innovation a provoqué un énorme buzz dans le monde de la F1, mais beaucoup dans le paddock l’ont vu comme un écran de fumée. Le calcul est que Mercedes a probablement un camion de trucs qu’ils ont développé au cours des sept dernières saisons sur lesquels ils se sont attachés, pour une dernière évaluation, avant que ces voitures ne deviennent inutiles avec l’avènement des nouvelles règles de F1 pour 2021.

Le chef technique de Mercedes, James Allison, a même laissé entendre qu’une myriade de gadgets sont testés sur la W11: «Peut-être que l’une des choses qui n’est pas très appréciée est que chacune des nouvelles voitures que nous apportons sur la piste est simplement festonnée d’innovation.

“C’est juste qu’ils ne sont pas toujours aussi évidents pour vous qu’un système autonome discret comme celui-ci où vous pouvez le voir de vos propres yeux. C’est donc amusant. Mais ce n’est que la pointe d’un iceberg de choses similaires qui sont écrites sur la voiture.

“Je suis juste content que nous l’avons mis sur la voiture, il semble être utilisable et nous découvrirons au cours des prochains jours les avantages que cela nous apporte”, a-t-il ajouté.

Néanmoins, les ingénieurs rivaux sont «les yeux écarquillés» lorsqu’ils envisagent ce qu’ils manquent, le cas échéant, tandis que le double champion du monde de F1, Fernando Alonso, voit la situation dans son ensemble.

Le grand Espagnol a déclaré à Sky F1: «Seuls, ils savent avec certitude ce que cela fait à la voiture et quels sont les avantages qu’ils en retirent. Mais je suppose que ce n’est pas un très gros facteur. Ce n’est pas comme le DRS ou le conduit en F ou quelque chose qui vous donne une demi-seconde ou six dixièmes ou quatre dixièmes.

“Je pense que c’est juste une configuration de réglage fin [device]. C’est plus le potentiel et la démonstration qu’ils donnent à tout le monde qu’ils gardent en tête du jeu et qu’ils ne se détendent pas, même s’ils sont champions du monde. C’est probablement le plus gros message qu’ils envoient avec ce système DAS. »

Quant à son ancien coéquipier Lewis Hamilton, on a demandé à Alonso si le Britannique remporterait son septième titre de F1 à la fin de cette saison, il a répondu: «Je pense que oui. En regardant le test, il semble que Mercedes soit encore assez compétitif et ils montrent à nouveau un énorme potentiel sur le plan du développement et des progrès d’une année à l’autre.

«La Formule 1 est impossible à prévoir car beaucoup de choses se produisent au cours de la saison mais comme point de départ, je pense que ce sont les favoris. Lorsque vous avez Lewis dans la voiture et Mercedes avec le potentiel qu’ils ont, ils doivent être les favoris numéro un », estime l’homme qui a mis fin au règne du légendaire Michael Schumacher.

