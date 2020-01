Alonso dirigera Indy 500 avec Andretti

Ce n’est pas un secret que l’achèvement de la ‘Triple Couronne’ est en haut de la liste des choses à faire de Fernando Alonso et après avoir échoué en 2017 en raison de problèmes de fiabilité et de non-qualification en 2019. Le média espagnol Diario AS affirme qu’une annonce officielle sera faite ce semaine confirmant que le double champion de Formule 1 sera partenaire d’Andretti Autosport au Brickyard.

Le premier coup de fouet d’Alonso en 2017 a vu une conduite inspirée que l’on attendrait de quelqu’un dans sa vingtième année de course ovale, pas d’un pilote faisant sa première incursion dans la discipline. Ce serait peut-être vrai si le conducteur en question était autre que Fernando Alonso. Depuis sa retraite du Grand Prix, Alonso a prouvé sa capacité de conduire dans toutes les catégories en remportant deux victoires au Mans et il vient également de rentrer du Dakar.

Le 21 janvier, McLaren a déclaré que Fernando s’était officiellement séparé de l’équipe car son rôle d’ambassadeur auprès de l’équipe britannique n’avait pas été renouvelé; une situation qui permet à l’Espagnol de respirer, libre d’une prise contractuelle serrée le retenant à une autre course avec McLaren.

La course de McLaren en 2019 à Indianapolis était aussi loin que l’équipe pouvait tirer de son expérience précédente. En 2019, McLaren est entré comme leur propre entité, par opposition à un satellite du prestigieux badge Andretti Autosport. Cette décision a été un coup fatal pour McLaren, comme leur incompétence l’a montré, gaspillant de précieuses heures de pratique à repeindre la voiture car elle était légèrement de la mauvaise teinte de papaye alors qu’au lieu de cela, ils auraient pu travailler à trouver le 0,019 mph nécessaire pour qualifier les 500 miles.

Manuel Franco, de Diario AS, affirme maintenant qu’un accord entre Michael Andretti et l’homme de 38 ans pour conduire la voiture Andretti Autosports n ° 29 en mai.

Le partenariat verrait Alonso revenir à une voiture de course à moteur Honda après que les tensions aient atteint leur point d’ébullition pendant son séjour avec McLaren en F1, entraînant finalement le divorce entre les deux constructeurs.

.