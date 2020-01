Fernando Alonso ne pense pas qu’il y ait de la place chez Ferrari pour son retour potentiel au sommet en 2021 malgré le fait qu’il se sent toujours très bien un pilote de Formule 1.

Ces derniers jours, alors qu’il s’attaque au rallye tout-terrain du Dakar et envisage une troisième tentative de gagner l’Indy 500 en mai, le joueur de 38 ans a admis qu’il allait bientôt songer à revenir en F1.

“Je termine d’abord le Dakar, puis je fais l’Indianapolis 500, et l’été je devrai prendre une décision”, a-t-il déclaré au programme El Partidazo de Cope.

“J’ai l’idée de revenir en Formule 1”, a admis Alonso. «Je me sens comme un pilote de Formule 1, c’est ce que j’aime le plus et c’est ce que je sais faire le mieux.

«Je ne sais pas si je reviendrai ou non, mais je penserai à ces deux ou trois prochaines années de ma carrière cet été. Je déciderai dans les prochains mois », a déclaré l’Espagnol.

Alonso dit qu’il a apprécié ses défis depuis qu’il a décidé de ne pas se concentrer uniquement sur la F1, notamment en remportant Le Mans. Mais il envisage clairement une fois de plus de se concentrer sur la F1.

“C’est la première catégorie de course automobile, mais elle a aussi ses inconvénients”, a expliqué Alonso. «La Formule 1 exige un dévouement complet de votre vie. J’en ai déjà eu 18 ans et maintenant je dois évaluer si je veux en faire deux ou trois de plus. »

Un facteur important sera de savoir si Alonso obtiendra une voiture de compétition pour son retour, car la frustration au milieu de terrain était évidemment une grande partie de sa décision de partir: «Je dois regarder les équipes disponibles ou intéressées. Je dois tout mettre sur la table. »

Ferrari, cependant – où Alonso a passé cinq ans mais est parti au milieu d’une certaine acrimonie – ne semble pas faire partie de ces options: «Je ne leur ai pas parlé. Je pense que le voyage avec Ferrari a été agréable mais je ne pense pas qu’il soit temps de parler d’un retour.

Je pense aussi que leur pari sur l’avenir avec Leclerc est assez clair. Pour 2021, nous devons voir qui sera compétitif, et peut-être que Ferrari ne sera pas parmi les favoris. Nous verrons », a ajouté Alonso.

Un changement de pneu rapide pour @ alo_oficial @ BFGoodrichEU # Dakar2020 pic.twitter.com/6WeNkBxkey

– DAKAR RALLY (@dakar) 14 janvier 2020

.