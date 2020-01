Alonso: le mode de vie impossible de Hamilton dans une «voiture normale»

Selon Fernando Alonso, Lewis Hamilton n’aurait pas la latitude de profiter de son style de vie extravagant actuel s’il courait dans une «voiture normale».

S’adressant à La Gazzetta dello Sport, Alonso a fait le commentaire en comparant le Britannique à Michael Schumacher, après avoir soutenu le Britannique pour égaler le record de sept titres de ce dernier en 2020.

“Hamilton peut remporter son septième”, a-t-il déclaré, avant de comparer la manière dont le pilote Mercedes de 35 ans et Schumacher ont pu réaliser leurs exploits respectifs.

“Chacun a son propre caractère”, a déclaré Alonso au journal italien lors du rallye Dakar.

«Les deux ont dominé à cause de leurs voitures, ce qui leur a permis de faire ce qu’ils voulaient en dehors de la Formule 1.

«Michael avait plus de discipline et de préparation. Il était plus dans la dynamique d’équipe. Lewis a un caractère et un style de vie différents qui ne conviendraient pas s’il avait une voiture normale. Ses patrons ne seraient pas contents », a ajouté Alonso, 38 ans.

Quant à sa propre carrière, Alonso envisage maintenant ouvertement de revenir en Formule 1 en 2021. Il a révélé qu’il avait déjà eu des discussions sur un retour potentiel cette année.

“Il y a eu deux ou trois situations avec quelques discussions impliquant certaines équipes”, a révélé l’Espagnol. «Nous avions des contacts, mais ce n’était pas le bon moment.

“Ce qui me manque dans la Formule 1, c’est le travail de précision avec les ingénieurs et l’optimisation autour des courses”, a-t-il dit, “mais pas les déplacements, les courses consécutives et une seule équipe qui domine.”

Alonso, qui a fait rouler sa Toyota sur une dune de sable lors de l’étape de Dakar mercredi, a déclaré qu’il consacrerait plus de temps à la réflexion sur 2021 après l’Indianapolis 500 de mai.

«Cette année, je ne veux rien planifier après Indianapolis, mais bien réfléchir pour 2021. Je ne suis pas trop vieux pour revenir, mais je veux savoir si je veux revenir en Formule 1 pour encore quelques années.»

Quant à ses défis actuels, Alonso a déclaré: «Le Dakar est un défi personnel. Je veux être rapide dans une voiture de raid.

«C’est une aventure, mais gagner les 500 milles est un défi plus compétitif. Gagner là-bas est mon seul objectif. Je suis sur le point de faire partie de l’équipe Andretti. “

